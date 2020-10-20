Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay başvuru şartları neler? İşte askeri öğrenci başvuru koşulları

Her yıl on binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesi astsubay ve subaylık sınavlarına başvuruyor. Sınav başvurusu şartları, subaylık alım şartları gibi önemli bilgileri edinemeyen adaylar, sınav öncesi ya da sonrası mağdur olabiliyor. Gelin MSÜ yerleştirmeleriyle ilgili tüm soruların cevabına birlikte bakalım.

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman olacak?

Milli savunma Üniversitesi başvuruları, Milli Savunma Bakanlığınca duyurulan süre zarfında alınmaya başlanacak. Kayıtlar her zaman olduğu gibi yine ÖSYM sitesi üzerinden yapılacak.

Yerleştirme sonuçlarına, arama motoru üzerinden subay ya da astsubay Milli Savunma Üniversitesi sonuçları yazarak ulaşabilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesi astsubay ve subay başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi subay alımı için başvuru yapabilmeniz için ilk olarak sınav için gerekli şartları sağlamanız gerekmektedir. Maalesef sınav için gerekli şartları sağlayamayan kişiler, subaylık ya da astsubaylık başvurusu yapamayacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı için sağlanması gereken şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Harp okulları için hem kadın hem erkek, Astsubay Meslek Yüksek Okulları için yalnızca erkek başvuruları dikkate alınacaktır.

Milli Savunma Üniversitesine girebilmeniz için gereken en önemli şart: kara, hava ya da deniz harp okulu için 21 yaşını doldurmamış, Astsubay Meslek Yüksek Okulları içinse 22 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir.

Kadın öğrencilerin başvuruları ancak 21 yaş altında gerçekleşecek.

Lise eğitim ve öğretimini kayıt işleminin son gününe kadar tamamlamış olmak. Daha önce mezun olanlardan yalnızca yaşı tutanların başvuruları alınacak.

Lise mezunluk şartını sağlamayanların başvuruları sistem tarafından engellenmektedir. Lise kaydı birden fazla olan kişilerin, 2016 yılı ve öncesi liseden mezunluk belgesi bulunması halinde başvuru yapamayacaktır.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavından, MSÜ’nün belirlediği taban puanına ulaşmış olmak.

Milli Savunma Üniversitesinin belirlediği taban puanına ulaşıp, tercih yapacak adaylar, tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı, “personel temin” sekmesinden yapacaklardır.

Belirtilen süre içerisinde Milli savunma Bakanlığı sitesi üzerinden ön başvuru yapmayan adaylar seçmelere çağrılmayacaktır.

Adayların harp okullarına başvuru yapabilmeleri için, ÖSYM’nin düzenlediği Temel Yeterlilik Testi

(TYT) ve Alan Yeterlilik Testinden(AYT) Milli Savunma Üniversitesinin belirlediği taban puanını, Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuru yapabilmesi için yalnızca Temel Yeterlilik Testinden(TYT) MSÜ’nün belirlediği taban puanını almış olması gerekmektedir.

MSÜ tarafından belirlenen taban puanına ulaşamayan adaylar, ikinci seçmelerde başarılı olacak bir not alsalar bile herhangi bir okula yerleştirilemez.

Ailesinden birinin ya da kendisinin herhangi bir terör örgütüne üyeliği ya da irtibatı olan adayların,

Terör örgütlerine yardım etmiş ya da desteklemiş adayların,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şahsiyetine gölge düşürmüş, askerliğin fiil ve şahsiyetine yakışmayacak hareketler yapmış adayların,

Ahlak kurallarına uygun olmayan, toplumca reddedilmiş kazanç yollarından herhangi birinden kazanç elde etmiş adayların,

Sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, yalan yere tanıklık gibi suçlardan yargılanmış adayların,

Güvenlik taraması ve arşiv araştırması sırasında şüpheli hâl ve hareketleri olan adayların,

Mevcut cezası para cezasına çevrilen ya da 5 yılın dolması ile işlediği suçun adli sicil kaydından silinmiş olan adayların,

Askeri okuldan çıkan ya da çıkarılan; sivil okullardan çıkarılan adayların,

Nişanlı, dul, evli, hamile, çocuklu olan ve nikahsız olarak biriyle aynı evde yaşayan adayların,

Ilgili askeri okula katılıp, intibak eğitiminde başarısız olan ya da intibak eğitimini tamamlamayan adayların,

Başvuruları kabul edilmemektedir.

Sınav için gerekli şartları sağlayıp, Milli Savunma Üniversitesi’nin istediği taban puanını alan adaylar, ikinci bir sınava çağırıyor. Bu sınav genel itibariyle fiziki yeterlilik testlerinden oluşuyor. Bu sınavdan da uygun taban puanını alan adaylar Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir.