HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay başvuru şartları neler? İşte askeri öğrenci başvuru koşulları

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay başvuru şartları neler? İşte askeri öğrenci başvuru koşulları

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi astsubaylık ve subaylık başvuruları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde gerçekleşmektedir. Her yıl on binlerce kişinin katılım sağladığı sınavda, subay ve astsubaylık başvurularının nasıl alınacağı ise sınava girenler tarafından büyük merak konusudur. İşte Milli Savunma Üniversitesi subaylık ve astsubaylık başvuruları ile ilgili tüm detaylar.

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay başvuru şartları neler? İşte askeri öğrenci başvuru koşulları

İçindekiler

  • Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman olacak?
  • Milli Savunma Üniversitesi astsubay ve subay başvuru şartları nelerdir?
  • Mili Savunma Üniversitesi Puanları
  • Subaylık ve astsubaylık alım kılavuzu

Her yıl on binlerce öğrenci Milli Savunma Üniversitesi astsubay ve subaylık sınavlarına başvuruyor. Sınav başvurusu şartları, subaylık alım şartları gibi önemli bilgileri edinemeyen adaylar, sınav öncesi ya da sonrası mağdur olabiliyor. Gelin MSÜ yerleştirmeleriyle ilgili tüm soruların cevabına birlikte bakalım.

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman olacak?

Milli savunma Üniversitesi başvuruları, Milli Savunma Bakanlığınca duyurulan süre zarfında alınmaya başlanacak. Kayıtlar her zaman olduğu gibi yine ÖSYM sitesi üzerinden yapılacak.
Yerleştirme sonuçlarına, arama motoru üzerinden subay ya da astsubay Milli Savunma Üniversitesi sonuçları yazarak ulaşabilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesi astsubay ve subay başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi subay alımı için başvuru yapabilmeniz için ilk olarak sınav için gerekli şartları sağlamanız gerekmektedir. Maalesef sınav için gerekli şartları sağlayamayan kişiler, subaylık ya da astsubaylık başvurusu yapamayacaktır.

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı için sağlanması gereken şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Harp okulları için hem kadın hem erkek, Astsubay Meslek Yüksek Okulları için yalnızca erkek başvuruları dikkate alınacaktır.
  • Milli Savunma Üniversitesine girebilmeniz için gereken en önemli şart: kara, hava ya da deniz harp okulu için 21 yaşını doldurmamış, Astsubay Meslek Yüksek Okulları içinse 22 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir.
  • Kadın öğrencilerin başvuruları ancak 21 yaş altında gerçekleşecek.
  • Lise eğitim ve öğretimini kayıt işleminin son gününe kadar tamamlamış olmak. Daha önce mezun olanlardan yalnızca yaşı tutanların başvuruları alınacak.
  • Lise mezunluk şartını sağlamayanların başvuruları sistem tarafından engellenmektedir. Lise kaydı birden fazla olan kişilerin, 2016 yılı ve öncesi liseden mezunluk belgesi bulunması halinde başvuru yapamayacaktır.
  • ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavından, MSÜ’nün belirlediği taban puanına ulaşmış olmak.
  • Milli Savunma Üniversitesinin belirlediği taban puanına ulaşıp, tercih yapacak adaylar, tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı, “personel temin” sekmesinden yapacaklardır.
  • Belirtilen süre içerisinde Milli savunma Bakanlığı sitesi üzerinden ön başvuru yapmayan adaylar seçmelere çağrılmayacaktır.
  • Adayların harp okullarına başvuru yapabilmeleri için, ÖSYM’nin düzenlediği Temel Yeterlilik Testi
  • (TYT) ve Alan Yeterlilik Testinden(AYT) Milli Savunma Üniversitesinin belirlediği taban puanını, Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuru yapabilmesi için yalnızca Temel Yeterlilik Testinden(TYT) MSÜ’nün belirlediği taban puanını almış olması gerekmektedir.
  • MSÜ tarafından belirlenen taban puanına ulaşamayan adaylar, ikinci seçmelerde başarılı olacak bir not alsalar bile herhangi bir okula yerleştirilemez.
  • Ailesinden birinin ya da kendisinin herhangi bir terör örgütüne üyeliği ya da irtibatı olan adayların,
  • Terör örgütlerine yardım etmiş ya da desteklemiş adayların,
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin şahsiyetine gölge düşürmüş, askerliğin fiil ve şahsiyetine yakışmayacak hareketler yapmış adayların,
  • Ahlak kurallarına uygun olmayan, toplumca reddedilmiş kazanç yollarından herhangi birinden kazanç elde etmiş adayların,
  • Sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, yalan yere tanıklık gibi suçlardan yargılanmış adayların,
  • Güvenlik taraması ve arşiv araştırması sırasında şüpheli hâl ve hareketleri olan adayların,
  • Mevcut cezası para cezasına çevrilen ya da 5 yılın dolması ile işlediği suçun adli sicil kaydından silinmiş olan adayların,
  • Askeri okuldan çıkan ya da çıkarılan; sivil okullardan çıkarılan adayların,
  • Nişanlı, dul, evli, hamile, çocuklu olan ve nikahsız olarak biriyle aynı evde yaşayan adayların,
  • Ilgili askeri okula katılıp, intibak eğitiminde başarısız olan ya da intibak eğitimini tamamlamayan adayların,
  • Başvuruları kabul edilmemektedir.

Sınav için gerekli şartları sağlayıp, Milli Savunma Üniversitesi’nin istediği taban puanını alan adaylar, ikinci bir sınava çağırıyor. Bu sınav genel itibariyle fiziki yeterlilik testlerinden oluşuyor. Bu sınavdan da uygun taban puanını alan adaylar Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilir.

Mili Savunma Üniversitesi Puanları

Milli Savunma Üniversitesi subay puanları, bando ve astsubaylığa göre oldukça yüksektir.
Hava harp okulu erkek adaylar için sayısal puanı 326,09110, kadın adaylar içinse 357,93000 olmalıdır. Şehit ve gazi yakını aday erkeklerin Hava Harp Okulu için 293,48199 alması, aday kadınların 322,13700 alması gerekiyor. Kara ve Deniz Harp Okulu için aday erkeklerin puanının 276,91794, aday kadınların puanının 349,45152 olması gerekiyor.
Astsubaylık Meslek Yüksekokulu için erkek adaylarının puanının 233,74273 olması gerekiyor. Astsubaylığa kadınlar başvuramamaktadır.
Bando (güzel sanatlar ve konservatuar) Meslek Yüksek okulu adayları için taban puanı 120 olarak belirlenmiştir.

Subaylık ve astsubaylık alım kılavuzu

  • Adayların MSB tarafından belirlenen tarihler arasında ön başvuru yapması gerekmektedir.
  • Lisans mezunlarının 27 yaşını aşmamış olması,
  • Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adayların 33 yaşını aşmamış olması,
  • Uzmanlık yapan doktorların 35 yaşını aşmamış olması
  • gerekmektedir.
  • Kadın adaylar için minimum boy: 1.53 metre; erkek adaylar için minimum boy: 1.64 metre olmalıdır.
  • Adayların KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor. P3 puan türünden puanı olmayan adayların ön başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Ön başvuru alım tarihi belli olduktan sonra belirtilen süre içerisinde ön başvuru yapmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
YÖK’ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt
YÖK’ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor!
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor!
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YDS sonuçları açıklandı mı? 2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YDS sonucu nasıl öğrenilir?
YDS sonuçları açıklandı mı?
Nestlé Purina PetCare’in “Purina Genç Akademi” final kampı gerçekleşti
Nestlé Purina PetCare’in “Purina Genç Akademi” final kampı gerçekleşti
Mekatronik Mühendisliği bölümü nedir? Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?
Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?
Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
Sınava çok az kaldı... 2020 KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav giriş belgesi alma! KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta?
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı!
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son tarih nedir? AÖF kayıt yenileme ücreti 2020!
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.