Kalite Birliği (KALBİR) Derneği tarafından yürütülen "Milli Ses Ver" projesi ile milli belgelendirme, yerli üretim ve tüketimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Uludağ Üniversitesi (UÜ), Bursa Ticaret Borsası (BTB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) desteklediği proje kapsamında 2019 yılında 150'den fazla etkinlik düzenlenecek.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitenin Senato Salonu'nda gerçekleşen projenin tanıtım toplantısında, yerli üretime destek vermek adına Türkiye'de üretilen ürünler için "yerli üretim" logosunun kullanılmasını yerinde bulduklarını söyledi.
Ulcay, milli ekonomiye geçişte stratejik alanlardaki yerlilik oranının her geçen gün arttığını belirterek, şöyle konuştu:
"Üretim, ihracat ve kalite şehri Bursa'da başlattığımız Milli Ses Ver projesi, çok büyük değer taşımaktadır. Küresel anlamda karşımıza çıkan önemli rekabet argümanlarından olan uluslararası standardizasyon kriterlerini aşabilmek için her alanda kalite ve standardizasyona yatırım yapmamız ve buna göre de stratejiler üretmemiz gerekmektedir. Sadece resmi kurumlar değil, özel sektör olarak da mutlaka uluslararası komisyonlarda yer almamız gerekiyor."
Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşların öncelikli olarak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile kalite ve standardizasyon ortaklığı yapmalarının milli ekonomiyi sahiplenme adına çok önemli olduğunu vurgulayan Ulcay, "Güçlü Türkiye için milli ekonomi anlayışı ile yerli üretimi, tüketimi ve milli sertifikasyonu destekleyen çalışmalarımıza iş birliği kültürü içinde devam edeceğiz." dedi.
- "Ülkemize sahip çıkalım"
KALBİR Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ise "Milli Ses Ver" projesinin geçen yıl başladığını anımsattı.
Işığıçok, projeyi ilk etapta 2023 yılına kadar devam ettirme kararı aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Mevcut ekonomik konjonktürde cari açığın kapatılması ve istihdamın artırılmasının altyapısını yerli üretimle başlatmak önemli bir hamleydi. Projemizin ülkemiz genelinde ve hatta yurt dışında da yayılmasını arzu ediyoruz. Projemizi 2019 yılında daha etkin faaliyetlerle tanıtmaya devam edeceğiz. 150'den fazla etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kalite Birliği olarak bizler ses veriyoruz. Toplumun tüm kesiminden kaliteli bir ses istiyoruz. Yerli üretelim, yerli tüketelim ve ülkemize sahip çıkalım."
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da ihracat, üretim kapasitesi ve büyüme oranlarında dünya rekorları kıran Türkiye'de kalite unsurunun yeni bir kavram olmadığını vurguladı.
Koçaslan, böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Milli Ses Ver projesi, ülkemiz ve özellikle üretim şehri Bursa için büyük bir önem taşımaktadır. Bu projenin tamamıyla yerli ve milli bir duruşun gereği ortaya çıktığının farkındayız. Türkiye'nin istikrarlı büyümesinin yerli üretim olanağının artmasıyla olacağına inanıyoruz. Ülkemiz son 15 yılda yerli ve milli üretimde çağ atlayan adımlar attı." ifadelerini kullandı.
Toplantının sonunda projenin paydaşlığını yapan kurum temsilcileri Türk bayrağı ile poz verdi.
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