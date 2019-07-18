Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı

Bayraktar TB2 SİHA, askeri heyetlerin huzurunda ortalama 17 bin feet irtifada kalarak gerçekleştirdiği tarihi uçuş için Kuveyt’teki pistten 16 Temmuz Salı günü saat 17.05’te havalandı. Kum fırtınası, 42 dereceyi geçen yüksek sıcaklık ve türbülans gibi zorlu hava şartlarına rağmen tarihi uçuş, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 20.08’te yapılan başarılı inişle tamamlandı.

Sahip olduğu Türkiye rekorunu geliştiren milli SİHA, Kuveyt’te yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak önemli bir başarıya imza attı.

İSTANBUL (AA) - Milli ve özgün tasarımla üretilen Bayraktar TB2 SİHA, Türk havacılık tarihinde yine bir ilke imza atarak kendisine ait olan 24 saat 34 dakikalık havada kalma rekorunu 27 saat 3 dakikaya çıkardı.

Test ve demo uçuşlarının iniş ve kalkışları sırasında ise 40 knots darbeli rüzgâr ve uçuş sırasında yaşanan türbülanslara rağmen uçuşlar başarıyla yapıldı. Milli SİHA, tarihi uçuş sırasında 4 bin kilometre menzil katetti. Böylece Bayraktar TB2, rekor uçuş süresinde kara ve deniz sınırları toplamı 961 kilometre olan Kuveyt’in çevresini 4 kez katetmiş oldu.

- 110 bin uçuş saatini tamamladı

Bayraktar TB2 SİHA halen devan eden Pençe Harekâtı ile Ege ve Doğu Akdeniz’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kritik önemdeki görevlerde rol alıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonel görevlere devam eden Bayraktar TB2 SİHA’lar 110 bin uçuş saatini de başarıyla geride bıraktı.

Kuveyt Devleti tarafından demo uçuşu için davet edilen Bayraktar TB2 SİHA, dünyanın bu alandaki en iyi ülkeleriyle yarışıyor. Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk gelişmiş hava aracı olan milli SİHA, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA’lar, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna’ya sonrasında ise Katar’a ihraç edildi. Milli SİHA ile yakından ilgilenen başka ülkelerle de görüşmeler sürüyor.