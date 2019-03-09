"Milli Sinemanın Öncüsü Yücel Çakmaklı" paneli

Türkiye'nin toplumsal olarak çalkantılı dönemlerden geçtiği yıllarda sinemada da bir yol ayrımı olduğunu, Çakmaklı'nın toplumun faydasına güzel işlere imza attığını ifade eden Kabil, "Yücel Çakmaklı'nın teşkilatçı bir yanı da vardı, biraz daha kurumsallaşmaya gitmek istiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmaklı'yı ilk kez 1977 yılında bir TV dizisi çalışması esnasında kişisel olarak tanıdığını belirten Şen, "İlk görüşmemizde sanki yıllardan beri Yücel Abi beni, ben de onu tanıyormuşum gibi samimiydi. İşin içindeymişim gibi davranan bir samimiyet söz konusuydu." diye konuştu.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Yücel Çakmaklı'nın örnek bir kişilik olduğunu vurgulayan Kabil, "Mustakim olarak yoluna devam eden, ilkelerinden taviz vermeyen bir çizgisi vardı. Bunu yaparken de çok uç noktalara gitmeyen, hep halkın algısıyla beraber hareket eden bilgece bir tavır içindeydi." şeklinde konuştu.

- "Yücel Abi dostluğunu hiç eksiltmedi"

Yönetmen Mesut Uçakan, pek çok yönden güzel bir kişiliğe sahip olan Çakmaklı'nın enerjik bir yapısı olduğunu söyledi.

"En takdir ettiğim yanı da şuydu, kimsenin aleyhinde konuşmazdı, kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı." diyen Uçakan, kendisinin bu şekilde davranamadığı için çok dost kaybettiğini ifade etti.

Milli sinemayla ilgili yazılar yazdığı gençlik yıllarında Yücel Çakmaklı'ya eleştiriler getirdiğini hatırlatan Uçakan, "İyi niyetli bir eleştiriydi ama sanatçı eleştiriden pek hoşlanmaz. Fakat Yücel Abi hiç yüzümüze vurmadı, hiç sözünü etmedi, dostluğunu hiç eksiltmedi, sürdürdü. Kendi çevresinde de böyleydi." diye konuştu.

Uçakan, "Milli Sinema" kavramının farklı mecralara çekildiğini, kimliksiz bir hale geldiğini belirterek, bu nedenle üretilen bütün kavramları reddettiğini, üretilen filmlerin kalitesine önem vermeye başladığını anlattı.