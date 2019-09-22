Milli sporcular 11 madalya ile yurda dündü

İsveç’te düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda, 4’ü altın olmak üzere toplamda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları yurda döndü.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası’nda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla İstanbul’a geldi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyonda sporcular 4 altın, 4 gümüş ve üç bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.

Hedefimiz Tokyo paralimpik oyunlarına daha fazla sporcu gönderebilmek”

Turnuva dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya, “Ferdi müsabakalarda bir altın, üç gümüş ve üç tane de bronz müsabakalarda. Abdullah Öztürk arkadaşımız buradan direk Tokyo paralimpik oyunları kotası aldı. Diğer yandan reyting sıralamasında yerinin sağlamlaştırmaya çalıştığımız arkadaşlarımız da oldu. 8-9 oyuncumuz için puan açısında iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunun 31 Mart’a kadar devamı olacak. Biz rakiplerimizin de durumunu da gözeterek 31 Mart’a kadar olan 6 turnuvalar var gitmesi gereken oyunculara karar vereceğiz. Buradaki hedefimiz Tokyo paralimpik oyunlarına Türkiye’yi temsilen daha fazla sporcu gönderebilmek, orada madalyayı alabilecek sporculara kota aldırtabilmek. Bunun çabası içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.