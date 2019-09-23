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Milli sporcular Çekya’daki Boccia Turnuvası’na hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

ÇEKYA’DA düzenlenecek Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası’na katılacak 11 kişilik Türk Milli Takımı çalışmalarını hızlandırdı.

Milli sporcular Çekya’daki Boccia Turnuvası’na hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)-ÇEKYA’DA düzenlenecek Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası’na katılacak 11 kişilik Türk Milli Takımı çalışmalarını hızlandırdı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden 3 sporcunun da yer aldığı Boccia takımı sporcuları, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan bu önemli turnuvaya çok sıkı çalıştıklarını belirterek şampiyonadan madalyalarla döneceklerini söyledi.

25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Çekya’da Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası düzenlenecek. Boccia Türk Milli Takımı, şampiyona için haftalar öncesinden Bahçelievler Engelliler Spor Salonu’nda kampa girdi. Antrenörler eşliğinde sıkı bir çalışma programına giren Milliler, punto, valo ve raffa denilen atışlarla kendilerini şampiyonaya hazırlıyorlar.

Turnuvaya gidecek 11 kişilik milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden Niyazi Aslan, Yahya Gürbüzer ve kardeşi Atike Gürbüzer yer alıyor. Beraber çalışan ve birbirlerine moral veren Bağcılarlı milli sporcular, ülkemizi temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

“AĞABEYİMİN YANIMDA OLMASI BANA BÜYÜK BİR GÜÇ VERİYOR”

Turnuvaya beraber katılan iki kardeşten Atike Gürbüzer, “Boccia sporuna bir sene önce başladım. İlk senemde Türkiye şampiyonu oldum ve şimdi de Çekya’daki turnuvaya katılacağım. İnşallah bu başarıyı Avrupa’da da göstereceğime inanıyorum. Ağabeyimin yanımda olması bana büyük bir güç veriyor. O bana göre daha profesyonel. Ondan hem güç alıyorum hem de bana taktikler veriyor. İnşallah yurtdışından madalyalarla yurda döneceğiz” dedi.

22 Eylül Pazar günü çalışmalarını sonlandıracak olan Milli sporcular, kampın ardından organizasyonun yapılacağı Çekya’ya hareket edecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvaya katılacak olan milli takıma başarılar diledi.

(FOTOĞRAFLI)

Milli sporcular Çekya’daki Boccia Turnuvası’na hazırlanıyorMilli sporcular Çekya’daki Boccia Turnuvası’na hazırlanıyor

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