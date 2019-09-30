Milli sporcular derece elde eden öğrencilerle buluştu

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli sporcular, "Milli Mücadelemizin 100'üncü Yılının Şampiyonları" programında 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenci için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, olimpiyat şampiyonu halterci Nurcan Taylan ve dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sporcular ile 73 okuldan öğrenci ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki tören öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kültürde, bilimde, sanatta ve sporda bu ülkenin, bu milletin başarısını artırmamız lazım. Bizim şimdi elde edeceğimiz başarı, atalarımıza karşı bir şükran ve minnet ve ifadesi olacaktır." dedi.

Milli sporcuların öğrencilere ilham verdiğini ifade eden Şahin, "Onlar 'Biz bu milletin ferdi olarak bunu başardık, siz de başarabilirsiniz.' diyor. Yeter ki kendinize inanın. Mutlaka başarırsınız." diye konuştu.