Milli sporcular Haliç'te kulaç attı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında aralarında milli sporcuların da olduğu gençlerle önce yürüdü, sonra da Haliç'te kulaç attı.

Yıldız, aralarında dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun da bulunduğu milli sporcularla Miniatürk'den başlattığı yürüyüşü, Balat sahilinde tamamlayarak Haliç'te yüzdü.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüme, bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareket biçimlerini desteklemek için harekete geçen Yıldız, milli sporcu ve gençle birlikte yürümenin ve yüzmenin önemine dikkati çekti.

Yıldız, yüzmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, hareketlilik haftası kapsamında Sütlüce'den başlayan yürüyüşün, Beyoğlu Hasköy'de yüzme ile devam edeceğini belirterek, "Aramızda çok değerli milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu kardeşimiz de var. Burada, hep birlikte tarihi bir anı yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediyesi olarak hem hareketlilik gününü anmak, hem de "Beyoğlu harekete hazır" sloganıyla etkinliğin düzenlendiğini dile getiren Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: