Milli sporculara Tel Abyad'dan komando selamı

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı’na, Tel Abyad’dan gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti.

"Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var." notuyla yapılan paylaşımda Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi.

Komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando." şeklindeki sözlerinin yer aldığı video, "MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle paylaşıldı.

Söz konusu etiketle Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçik’e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

