Milli sporcunun antrenörü tarafından darbedildiği iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 14 yaşındaki milli sporcu kızlarının antrenörü tarafından darbedildiğini ve kızlarına şiddet uygulandığını iddia eden aile, antrenörden şikayetçi oldu.

Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çeşitli dereceleri olan 14 yaşındaki milli sporcu Damla S.T'nin annesi Seher K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2011 yılından bu yana karate sporuyla ilgilendiğini 8 kez milli takıma seçilerek Türkiye ve Balkan şampiyonalarında birincilik ve ikincilik elde ettiğini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 Eylül'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası'na katılan kızının müsabakaya çıkmadan önce, takım arkadaşlarından M.B.Ö. isimli sporcuyla sohbet ederken, hocası D.D'nin kızına şişe fırlattığını ve hakaret ettiğini öne süren Seher K, şöyle devam etti:

"O sırada İ.A. isimli başka bir karate antrenörü, D.D'yi uyarmak zorunda kalmıştır. Moral bozukluğu ile müsabakadan elenen kızımın takımı şampiyon olmuştur. Müsabaka sonrası Denizli'ye dönen sporcular 5 Eylül'de salonda antrenman yaparken hocası D.D, kızımı köşeye sıkıştırıp birkaç yumruk atmış yetmemiş, yere düşüp kalktıktan sonra tekrar yumruk atmıştır. Bu arada ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur."