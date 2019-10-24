HABER

Milli sporcunun engelli vatandaşı darbettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Dalış rekortmeni milli sporcu Rüstem Derin'in, trafik tartışması sırasında kalçasında protez olan vatandaşı aracındayken darbettiği iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Rüstem Derin'in, kalçasında protez olan bir vatandaşı darbettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya, dalış rekortmeni milli sporcu sanık Rüstem Derin katıldı. Duruşmada, müşteki Abdulkadir Akay'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunması alınan sanık Derin, aracıyla sabah iş yerine giderken, müştekinin aracıyla gidiş gelişli yolda kendi şeridine girdiğini, kendi şeridindeki park halindeki aracı geçmek için aracının bulunduğu şeridi kullandığını ve ani fren yapıp camı açarak müştekiyle iletişim kurmaya çalıştığını söyledi.

- "Refleksle yumruk attım"

Sanık Derin, dava konusu olayı şu şekilde anlattı:

"Müştekiden özür bekledim, baktım kendisini haklı çıkarıyor. Bir metre ilerledikten sonra küfür etmeye başladı. 'Sen ne dedin?' dedim. Hala efelenerek el kol hareketi yaptı. Elini uzattı, bana bir şey yapacağını zannedip bir refleksle yumruk attım. Yere doğru eğilince bir şey çıkaracak sandım. Aracıma binip devam ettim. Ben burnunun kanadığını görmedim. Pişmanım, keşke böyle bir şeye karışmasaydım. Dünya şampiyonu oldum, çok pişman oldum. Adli sicilimde kesinlikle böyle bir olay yoktur."

Sanık avukatı Sinan Kılıç da müvekkilinin müştekinin burnunun kırıldığını fark etmediğini ve müştekinin eğilerek silah alacağını düşündüğü için olay yerinden gittiğini belirterek, "Müşteki tarafla irtibat kurup anlaşmak istedik. Ancak bizden fahiş miktarda para talebinde bulunuldu. Bu yüzden anlaşamadık. Milli sporcular suça meyilli kişiler değildirler. Müvekkilim hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmasını talep ederiz." diye konuştu.

Müşteki Abdulkadir Akay'ın avukatı Yüksel Demir ise müvekkilinin Beşiktaş Belediyesi'nde mühendis olarak çalıştığını kaydederek, yol verme konusunda hangi tarafın haksız olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gerektiğini ve sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Akay'ın bir sonraki duruşmaya katılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Abdulkadir Akay ile sanık Rüstem Derin'in, 26 Kasım 2018'de Beşiktaş'taki bir sokak kesişiminde yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladıkları belirtiliyor.

Tartışma esnasında sanık Derin'in müşteki Akay'ın yüzüne eliyle vurarak, müştekiyi, doktor raporuna göre vücutta kemik kırığına neden olacak ölçüde yaraladığı anlatılan iddianamede, sanık Derin'in "kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Okul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyorOkul öncesi öğrencileri, ilmek ilmek sevgi örüyor
Aile boyu sanatAile boyu sanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp davası Milli dalıcı Derin milli sporcu

En Çok Okunan Haberler

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

Rusya duyurdu: YPG çekilmeye başladı!

Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı sonrası yeni açıklama

MSB'den harekat sonrası yeni açıklama

İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Gören polisi aradı! İstiklal Caddesi'nde ceset şoku

İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

Korkutan anlar! Bir anda polis aracına sıçradı

Denizli'de turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı!

İstanbul'da 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.