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Milli sporcunun sahip çıktığı yavru kediye süt anne

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

KARAMAN'da milli atletizm sporcusu Figen Aşık'ın (27) sahip çıktığı, karton kutu içerisine kapatılan ve üzerine taş koyularak çöpün kenarında ölüme terk edilen yavru kedilerinden kötü haber geldi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da milli atletizm sporcusu Figen Aşık'ın (27) sahip çıktığı, karton kutu içerisine kapatılan ve üzerine taş koyularak çöpün kenarında ölüme terk edilen yavru kedilerinden kötü haber geldi. Aşık'ın enjektörle süt vererek beslediği kedilerden 3'ü öldü. Son yavru kedinin ise Karaman Doğa ve Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleri tarafından süt anne bulunarak beslenmesi sağlandı.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine geldiğinde kapının önündeki çocukların kutu içerisinde henüz gözleri açılmamış yavru kedilerle oynadığını fark eden Figen Aşık, çevrede araştırma yaptı. Yavru kedilerin ağzı kapatılmış kutu içerisinde çöp kutusunun yanına bırakıldığını ve kutunun üzerine taş koyularak kedilerin ölüme terk edildiğini anlayan Aşık, yavru kedileri evine aldı. 20 Eylül'de bulduğu kedileri yaptığı özel mamalarla ve enjektörle süt vererek beslemeye çalışan Aşık'ın kedilerinden kötü haber geldi. Kedilerden 3'ü öldü. Son yavru kedisi ise Karaman Doğa ve Hayvanları Koruma Topluluğu (KARDOHAK) üyeleri tarafından süt annesi olacak bir kediyle buluşturulup, beslenme altına alındı.

KARDOHAK üyesi Said Topçu, doğadaki bütün canlıların yaşam hakkı olduğunu belirterek, ''Bizler ölüme terk edilen yavru kedilerden, basında çıkan haberler sayesinde bilgi sahibi olduk. Milli sporcu Figen Aşık'ın gayretle yavruları hayatta tutmak için çabaladığını gördük; ama çok küçük olan yavru kediler, anneye muhtaç oldukları için maalesef direnememişler. 3 kedinin ölüm haberinin ardından grup üyelerimizle birlikte süt anne arayışına girdik ve 4 tane süt anne tespit ettik. Yavru kedimizi süt annelerin yanına bıraktık. 1 anne kedi yavru kediyi benimsedi ve emzirmeye başladı. 3 yavrunun ölümüne çok üzüldük ama en azından 1 yavru kediyi kurtarabilmenin mutluluğunu yaşadık'' diye konuştu.

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