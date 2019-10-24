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Milli sporcuya yaralama davası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Milli sporcu (Dalgıç) Rüstem Derin’in trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiyi yaralamasına ilişkin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Milli sporcu (Dalgıç) Rüstem Derin’in trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiyi yaralamasına ilişkin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada beyanda bulunan Derin, olaydan pişman olduğunu dile getirdi.
Milli sporcu Rüstem Derin’in trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı Abdulkadir Akay’ın yüzüne vurduğu için ‘Kasten yaralama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Rüstem Derin ve her iki tarafın avukatları katıldı.
Olaya ilişkin beyanda bulunan sanık Rüstem Derin, “Olay günü gidiş gelişli bir yolda seyir halindeydim, kendi şeridimde ilerliyordum. Müşteki tarafın şeridinde başka bir araç park ettiği için benim şeridime girdi. Ben ani fren yapmak zorunda kaldım ve araçtan inmeden aracın camını açtım. Yol benim şeklinde söz sarf ettim, karşı taraftan özür bekledim ve yoluma devam etmeye başladım. O sırada müşteki araç içerisinden bana küfür etti” dedi.
Konuşmasının devamında sanık Derin, “Ben araçtan inerek müştekinin yanına gittim, ‘Ne dedin sen’ dedim. O da araç içerisinden ‘Hadi git ya’ şeklinde çıktı ve o sırada onun bana bir şey yapacağını düşünerek, kendimi korumak amacıyla yumruk attım. O sırada müşteki yere doğru eğildi. Ben bir şey arıyor zannettim, aracıma binerek yoluma devam ettim. Burnunun kanadığını görmedim. Bu olay için çok pişmanım. Milli sporcuyum, sabıkam yoktur” ifadelerini kullandı.
Duruşmada söz alan sanık avukatı Sinan Kılıç, “Ters yönden gelen bir araç söz konusudur. Müvekkilim bu kişiyi uyarmak istemiştir ancak müşteki küfür etmiştir, haksız tahrik vardır. Müştekinin burnunun kanadığını dahi fark etmemiştir. Müştekinin öne eğilmesi üzerine silah bile alması söz konusu olabilirdi. Araçtan silah alacağını düşünerek müvekkilim olay yerinden uzaklaşmıştır. Biz olaydan sonra müşteki tarafla irtibat kurmak istedik, varsa zararlarını gidermek istedik fakat bizden fahiş miktar talep edildi. Haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Müşteki Abdulkadir Akay’ın avukatı Yüksel Demir beyanında, “Biz müvekkilimizi hazır edemedik. Kendisi Beşiktaş Belediyesi’nde engelli kadrosunda mühendis olarak çalışmaktadır. Sanığın mahkeme huzurunda soruşturma aşamasında bahsetmediği bazı hususlardan bahsettiğini görmekteyiz. Her iki tarafta birbirinin ters yoldan geldiğini iddia etmektedir. Haksız tahrik hükümleri uygulanacak ise hangisinin ters yoldan geldiğinin tespiti gerekir. Müvekkilimin beyanı alındıktan sonra şikayet ve katılma hususuna ilişkin beyanda bulunacağız” dedi.
Mahkeme, beyanı alınması için gelmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Kasım 2018 tarihinde Beşiktaş’ta milli sporcu Rüstem Derin ve engelli bir vatandaş arasından yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktığı anlatıldı.
Tartışma esnasında, sanık Rüstem Derin’in doktor raporuna göre vücutta kırığa neden olacak ölçüde müştekiyi eliyle yüzüne vurarak yaraladığının belirtildiği iddianamede sanığında ‘Kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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