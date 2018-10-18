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Milli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılması

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, Palandöken Dağı'nda kamp yaparken, kaldıkları otelin odasında yaşamını yitiren Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç'un (44) otopsi sonucu çıktı.

Milli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılması

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, Palandöken Dağı'nda kamp yaparken, kaldıkları otelin odasında yaşamını yitiren Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç'un (44) otopsi sonucu çıktı. Tunç'un, aşırı genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu öldüğü rapor edilirken, soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Palandöken Dağı'ndaki otelde kamp yapan Atletizm Milli Takımı'nın antrenörü İbrahim Tunç, 21 Temmuz'da yapılan çalışmalar sonrası odasına çekildi. Burada namaz kılarken rahatsızlanan Tunç, yan odada kalan sporcularından duvara vurarak, yardım istedi. Odaya gelen sporcular, antrenörlerinin terlediğini fark etti. Tunç'u resepsiyona indiren sporcular, otel yönetimine de haber verdi. Tunç, otele çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu İbrahim Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antrenörün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. İbrahim Tunç'un ani ölümü, sporcularını ve spor camiasını yasa boğdu. Tunç'un çalıştırdığı sporcular, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 çocuk babası İbrahim Tunç'un cenazesi, yapılan otopsi sonrası götürüldüğü memleketi Konya'da toprağa verildi.
Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan otopside kan, idrar ve iç organ örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Histopatoloji Şubesi'nde incelenen örneklerde İbrahim Tunç'un kalp-damar hastalığının olduğu belirlendi. Tunç'un, aşırı genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu öldüğü rapor edildi. Otopsi sonucunun açıklanmasının ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, İbrahim Tunç dosyasında takipsizlik kararı verdi.

FOTOĞRAFLI

Milli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılmasıMilli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılmasıMilli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılmasıMilli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılması

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