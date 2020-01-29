HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi

Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

AMASYA'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.
Valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, kent meydanında kurulan yardım çadırına da vatandaşlar, kıyafet yardımında bulunuyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski güreşçi Mahmut Demir de kampanyaya destek verdi. Milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderen Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan aziz yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum. Şampiyon kardeşlerinin kıyafeti, bu soğuk günde onları ısıtacaktır diye düşünüyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine büyük geçmiş olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğdenin şaşırtan faydalarıİğdenin şaşırtan faydaları
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Çin'deki Türklerle ilgili flaş gelişme!

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

THY'den Çin uçuşları hakkında flaş açıklama

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Soylu okulların açılacağı tarihi açıkladı!

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak?

'Deprem Dayanıklılık Testi' yapan firmalara başvurular arttı

Elazığ depremi sonrası başvurular arttı!

Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu

Çanakkale’de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Tek tek içinden çıktılar! Şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.