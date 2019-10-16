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Milli takım futbolcularının asker selamı Nevşehir sokaklarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin deplasmanda Fransa ile berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdüğü karşılaşmada A Milli Takım oyuncularımız gol sevincinin yer aldığı fotoğraflar Nevşehir’in dört bir yanındaki billboardlarda sergileniyor.A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8.

Milli takım futbolcularının asker selamı Nevşehir sokaklarında

Türkiye’nin deplasmanda Fransa ile berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdüğü karşılaşmada A Milli Takım oyuncularımız gol sevincinin yer aldığı fotoğraflar Nevşehir’in dört bir yanındaki billboardlarda sergileniyor.
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın 81. dakikasında Kaan Ayhan’ın altın kafası ile bulduğumuz golden sonra futbolcularımız Mehmetçik’e selam yolladı. Ancak maçın Fransız yayıncısı, A Milli Takım’ın Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize gönderdiği bu selamı yayınlamadı.
Türk sporseverlerin büyük tepki gösterdiği bu durum sonrasında Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanındaki billboardlara millilerimizin gol sevinci anında çekilen fotoğraflar asıldı. ‘Madem Fransa Göstermedi Biz Gösterelim’ yazısı ile paylaşılan görseller şehirde büyük beğeni toplarken Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, millilerimizin gol sevincini ekranlara yansıtmayan Fransa’ya ve bu gol sevincinden dolayı soruşturma açan UEFA’ya tepki gösterdi.
UEFA yetkililerini ikiyüzlülükle suçlayan Başkan Arı, “Geçtiğimiz yıllarda aynı takımın sporcularından Griezmann’ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca maç esnasında bulduğumuz gol sonrasındaki oyuncularımız sevincinin ve selamlamasının ekranlara yansımaması bu tezgahın önceden kurulduğunun da ispatı. İkiyüzlü Avrupa yaptıkları ile yine bizi şaşırtmadı. Bizlerde bu yaşananlar karşısında, Nevşehirlilerin aslan parçalarımızın gol sevincini görmeleri ve kahraman Mehmetçiklerimize desteğimizi bir kez daha göstermek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

Milli takım futbolcularının asker selamı Nevşehir sokaklarında

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