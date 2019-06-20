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Milli takıma Damat smokin şıklığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Milli Futbol Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat’ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı.Arka arkaya birçok başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

Milli takıma Damat smokin şıklığı

Milli Futbol Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat’ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı.
Arka arkaya birçok başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Çekime katılan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu Damat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven’e poz verirken keyifli dakikalar geçirdi.
2017 yılında imzaladığı 5 yıllık anlaşma ile Milli Futbol Takımları Resmi Moda Tedarikçisi olan Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; “A Milli Futbol Takımımıza destek olmak bizim için büyük bir onur. Milli Futbol Takımlarımız dahil çeşitli spor dallarında destek olduğumuz tüm takımların her zaman yanındayız” dedi.

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