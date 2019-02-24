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Milli takıma seçilecek yerli ırk köpekler için yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu tarafından ilk etabı Adana'da düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'na 258 köpek katıldı - AVKIF Yerli Irklar Başkanı Akın Tülübaş: - "Türkiye Şampiyonası 7 etapta gerçekleştirilecek ve 36 ay üzeri bütün birincileri finale davet edeceğiz. Finalde il birincileri birbirleriyle yarışacak ve bu şekilde milli takımı belirlemiş olacağız. O takım, gelecek yıl İspanya'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek"

Adana'da, İspanya'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek takımın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması'nın ilk etabı yapıldı.

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) tarafından Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Merkez Park'ta düzenlenen yarışmada kangal, akbaş, malaklı, Türk tazısı Saluki ile boz, Karadeniz ve Anadolu çoban köpekleri olmak üzere 7 yerli ırktan 258 köpek yer aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada büyük cüsseye sahip köpekler sahiplerine zor anlar yaşattı.

AVKIF Yerli Irklar Başkanı Akın Tülübaş, Türkiye'de 9 yıldır yapılan yarışmaların son üç yıldan bu yana ise AVKIF tarafından profesyonelce gerçekleştirildiğini belirtti.

Yarışmanın bugün düzenlenen ilk etabı için 300 köpekle başvuru yapıldığını, bunların 258'inin yarışmaya katıldığını aktaran Tülübaş, "Türkiye Şampiyonası 7 etapta gerçekleştirilecek ve 36 ay üzeri olan bütün birincileri finale davet edeceğiz. Finalde il birincileri birbirleriyle yarışacak ve bu şekilde milli takımı belirlemiş olacağız. O takım, gelecek yıl İspanya'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek." dedi.

Erkek, dişi ve yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

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