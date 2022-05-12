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Milli takımla Tunus'a giden Seyhan Soylu'nun tatil pozları olay oldu

12.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat birden geçiren Sisi lakaplı Seyhan Soylu Tunus'taki son görüntüsü olay yarattı. Milli takımla Tunus'a giden Seyhan Soylu hakem de oldu. Sisi çalışmadığı anlarda denize girerek bol bol poz verdi.

Milli takımla Tunus'a giden Seyhan Soylu'nun tatil pozları olay oldu

Seyhan Soylu, Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat birden geçirdi ve inanılmaz bir değişime imza attı. Al Sana haber sunucusu olan Sisi geçtiğimiz gün ise kempo milli takımımızla Tunus'a gitti. Seyhan Soylu "Tunus’un Hamamet şehrinde Dünya Kempo müsabakasında Türkiye’den uluslarası 6 hakemden biri oldum" diyerek yaptığı paylaşımlarla olay oldu.

Havanın 31 derece olduğunu gören Sisi mayosunu giyip denizde ve plajda üst üste pozlarını paylaştı.

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Ekran Alıntısı

Verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan ünlü yorumcu "Buralar çok soğuk üşüdüm sevişmek için değil ısınmak için" notuyla gündeme geldi.

Ekran Alıntısı


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Seyhan Soylu
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