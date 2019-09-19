"Milli Tarım Yerli Tohum" projesinin hasadı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yerli tohumların yaygınlaştırılması ve İstanbulluların sağlıklı beslenmesi amacıyla başlattığı "Milli Tarım Yerli Tohum " projesinin hasadı Beykoz Cumhuriyetköy Mahallesi'nde yapıldı.

Deneme ekimleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen ve yerli imkanlar ile yetiştirilen 6 farklı silajlık mısır çeşidinin ekimi Beykoz Cumhuriyetköy Mahallesi'nde gönüllü çiftçi ile birlikte gerçekleştirildi.

Şehit ve gaziler için İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda gönüllü çiftçi Necati Melek, desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yetkilisi Ahmet Duman, Türkiye genelinde yerli ve milli tohum ile tarım çalışmalarını arttırmak için mesai harcadıklarını söyledi.

Duman, "Ülkemizde yerli mısır tohumu kullanım oranı yüzde 1,5 ile 2 arasında değişiyor. Bu orandan kesinlikle memnun değiliz. Yüzde 90'larda yerli çeşitlerimizin kullanılmasını istiyoruz. Biz şu anda dışa bağımlıyız. Bunu kırmak için dört yıldır ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz." dedi.