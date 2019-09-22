İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TEKNOFEST'in Türkiye'nin milli güvenliği için çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Ne zaman lazım olsa dışarıdan bize mermi vermediler, bize uçak satmadılar. Hala biliyoruz, F-35'lerle ilgili sıkıntıyı. Kendi paramızla bile bize vermiyorlar ama kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye'nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek." dedi.

Bakan Gül, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul) kızı Serra Gül ile birlikte ziyaret etti.

Atatürk Havalimanında düzenlenen festivale uğrayan Gül'ü burada Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar karşıladı.

Bakan Gül, ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıkan Milli Uçan Araba "Cezeri"nin yer aldığı platforma uğrayarak incelemelerde bulundu. Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın platformunu da ziyaret eden Bakan Gül, teknik özellikleri hakkında bilgi edindi.