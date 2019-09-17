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Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Milli uçan araba Cezeri, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te görücüye çıktı.

Milli uçan araba Cezeri, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te görücüye çıktı. Katılımcılar yerli araca yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. Festivalin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da katılımıyla yapıldı. Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği festivalde Türkiye’nin yerli ve milli silahlı İHA’sı Akıncı ve Cezeri uçan araba ilk kez görüntülendi. Festivalde yerli uçan arabanın prototipinin sergilendiği standın etrafı dolarken, çocuklar Cezeri’ye yoğun ilgi gösterdi. Araç hakkında bilgi veren Cezeri’nin proje yöneticisi Ozan Yağcı, aracın ilerleyen süreçte iki kişilik taşıma yapabileceğini, Cezeri’yi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“50 dakika ile bir saat arasında havada kalmasını öngörüyoruz”
Festivalde Cezeriye gösterilen ilginin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Yağcı, “Cezeri uçan araba kentsel hava taşımacılığı için tasarlanmış bir araç, hem kargo versiyonu hem de yolcu taşıma versiyonu olacak. Buradaki yolcu taşıma versiyonu, en önemli özelliği tamamen milli olması, içinde bütün uçuş kontrol sistemi ve dışındaki bütün yapısalını biz burada inşa ettik. 50 dakika ile bir saat arasında havada kalmasını öngörüyoruz. Kullanımı oldukça kolay. Nihai konsept şöyle olacak; kullanıcı içine binecek örnek veriyorum havalimanına gitmem gerekiyor. Yenikapı’da gideceğim uçan arabaya bineceğim, gideceğim yeri İstanbul Havalimanı diye seçeceğim. Kalkış tuşuna basacağım ve işim bitecek. Şu çalıştığımız teknoloji önümüzdeki 10-15 yılın teknolojisi, batarya teknolojisinde bir sıçrama olduğu an biz hazırız. Gerçekten şaşırdık, bu kadar ilgi beklemiyorduk. Şansımıza alanın girişine yakınız, giren herkes ilk önce buraya geliyor. Gençlerin özellikle ilgisi çok fazla, bundan da çok memnunuz” dedi.

“Geleceğin teknolojisi diyebiliriz”
Yağcı, "Güzel bir teknoloji, geleceğin teknolojisi diyebiliriz. Bazı ülkelerde şuan kullanıldığını duyduk. Umarım Türkiye’de de böyle bir şeyi ileride görürüz. İlerleyen zamanlarda ülkemiz teknoloji konusunda çok daha ileri yerlere gelecektir” diye konuştu.

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı

Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST’te görücüye çıktı
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