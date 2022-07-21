Milli voleybolcu Zehra Güneş sokak tarzıyla Portekiz'i salladı! "Güzelliğin halis mi?"

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle adeta fenomen bir isim haline gelen başarılı voleybolcu, çıktığı Portekiz tatilinden yeni paylaşımlarda bulundu.

SOKAK TARZIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Instagram hesabında 2.2 milyon takipçisi bulunan güzel voleybolcu Zehra Güneş, tatil için Portekiz'e gitti.

Lizbon sokaklarında göbeği açık uzun eteğiyle sokak tarzını sergileyen başarılı voleybolcu güzelliğiyle adeta büyüledi.

Zehra Güneş'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinden bazıları güzel voleybolcunun pozlarına, "Güzelliğin halis mi?" ve "Bu güzellik şaka mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

SEVGİLİSİYLE AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eren Dişli ile pozlarını paylaşan Zehra Güneş beğeni yağmuruna tutulmuştu.

'İyi ki! Hep ol yanımda' yazısıyla paylaşım yapan Zehra Güneş, güzelliğiyle dikkat çekmişti.

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (21.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

