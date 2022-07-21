Milli voleybolcu Zehra Güneş sokak tarzıyla Portekiz'i salladı! "Güzelliğin halis mi?"

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle adeta fenomen bir isim haline gelen başarılı voleybolcu, çıktığı Portekiz tatilinden yeni paylaşımlarda bulundu.
Instagram hesabında 2.2 milyon takipçisi bulunan güzel voleybolcu Zehra Güneş, tatil için Portekiz'e gitti.
Lizbon sokaklarında göbeği açık uzun eteğiyle sokak tarzını sergileyen başarılı voleybolcu güzelliğiyle adeta büyüledi.
Zehra Güneş'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Takipçilerinden bazıları güzel voleybolcunun pozlarına, "Güzelliğin halis mi?" ve "Bu güzellik şaka mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eren Dişli ile pozlarını paylaşan Zehra Güneş beğeni yağmuruna tutulmuştu.
'İyi ki! Hep ol yanımda' yazısıyla paylaşım yapan Zehra Güneş, güzelliğiyle dikkat çekmişti.
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