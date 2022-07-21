MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milli voleybolcu Zehra Güneş sokak tarzıyla Portekiz'i salladı! "Güzelliğin halis mi?"

Milli voleybolcu Zehra Güneş sokak tarzıyla Portekiz'i salladı! "Güzelliğin halis mi?"

21.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Her pozuyla takipçilerini mest eden Zehra Güneş, son olarak Portekiz'in Lizbon şehrinde sokak tarzını sergiledi. Güzel voleybolcu muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dudak uçuklattı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş sokak tarzıyla Portekiz'i salladı! "Güzelliğin halis mi?"

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve muhteşem fiziğiyle adeta fenomen bir isim haline gelen başarılı voleybolcu, çıktığı Portekiz tatilinden yeni paylaşımlarda bulundu.

SOKAK TARZIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Instagram hesabında 2.2 milyon takipçisi bulunan güzel voleybolcu Zehra Güneş, tatil için Portekiz'e gitti.

294646396_367528108673367_5123415691091297308_n

Lizbon sokaklarında göbeği açık uzun eteğiyle sokak tarzını sergileyen başarılı voleybolcu güzelliğiyle adeta büyüledi.

294938750_346377360990681_5374558826624840003_n

Zehra Güneş'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

294446994_509190474313028_8146460746113683860_n

Takipçilerinden bazıları güzel voleybolcunun pozlarına, "Güzelliğin halis mi?" ve "Bu güzellik şaka mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

zehra güneş1

SEVGİLİSİYLE AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eren Dişli ile pozlarını paylaşan Zehra Güneş beğeni yağmuruna tutulmuştu.

eren

'İyi ki! Hep ol yanımda' yazısıyla paylaşım yapan Zehra Güneş, güzelliğiyle dikkat çekmişti.

eren1

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (21.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'den kumar itirafı! Sosyal medya ayağa kalktı Aleyna Tilki'den kumar itirafı! Sosyal medya ayağa kalktı
Aleyna Tilki yerine Nisa! Milyonluk imza atıldıAleyna Tilki yerine Nisa! Milyonluk imza atıldı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Anahtar Kelimeler:
Portekiz Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Şaşkına çevirdi! ""Eşimi birden fazla erkekle..."

Şaşkına çevirdi! ""Eşimi birden fazla erkekle..."

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

Kayıp kadının cansız bedeni bulundu! Adli Tıp önünde gözaltı, kimliği dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.