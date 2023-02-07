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Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir? Kahramanmaraş depremi nedeniyle 7 gün süreyle ulusal yas ilan edildi

07.02.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yas ile ilgili araştırmalar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş depremi nedeniyle 7 gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgenin ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. Peki, Milli yas nedir ne anlama gelir? Milli yas ne zaman ilan edilir?

Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir? Kahramanmaraş depremi nedeniyle 7 gün süreyle ulusal yas ilan edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Bugün milli yas sebebiyle tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

MİLLİ YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULUSAL YAS' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

MİLLİ YAS İLANI SONRASI TÜRK BAYRAKLARI YARIYA İNDİRİLDİ

Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

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