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MİLLİ YAS nedir, ulusal yas olunca ne olur? Milli yasta okullar tatil mi? Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

19.10.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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Milli yas ile ilgili araştırmalar Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası hız kazandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze saldırıları sebebiyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, Milli yas nedir, ulusal yas olunca ne olur? Milli yasta okullar tatil mi? İşte detaylar...

MİLLİ YAS nedir, ulusal yas olunca ne olur? Milli yasta okullar tatil mi? Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

İsrail'in Gazze'de 500 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğu hastane saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 günlük milli yas ilan edildi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası milli yas hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli yasta okulların tatil edilip edilmediği ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MİLLİ YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli yasta okullar tatil olmuyor. 19 Ekim ve 20 Ekim'de eğitim - öğretim devam edecek.

Günün önemli manşetleri


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