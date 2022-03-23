'Milli Yenge' Halsey ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Daha önce Türkçe öğrendiğini duyuran ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlu Ender Ridley ile pozlarını sık sık paylaşırken kendi cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.



Ünlü şarkıcı bu defa katıldığı ödül törenindeki iddialı kostümü ile dünya basınında geniş yer buldu.



Alev Aydın'la birlikteliğinden geçtiğimiz yaz anne olan Halsey, fit fiziği ile doğum kilolarından kurtulduğunu gözler önüne serdi.

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını vermişti.



