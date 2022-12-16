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Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı! Frikik vermekten korkmadı

16.12.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir Türk yapımcı ve senarist Alev Aydın ile aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, süper minili stiliyle hayranlarına şov yaptı. Halsey'in paylaşımı, Naomi Campbell ve Abby Roberts gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı! Frikik vermekten korkmadı

28 yaşındaki ABD'li şarkıcı Halsey, 30 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı süper minili kombiniyle bakana bir daha baktırdı.

Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı!

Mini eteğiyle yere çömelen Halsey, frikik vermekten korkmadı.

Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı!

17 yaşından beri şarkı sözü yazan yıldız, 2014 yılında profesyonel olarak müzik hayatına başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan Halsey, 2019 yılında Türk yapımcı Alev Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı.

Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı! Frikik vermekten korkmadı

Birliktelikleri doludizgin devam eden ikilinin Ender adını verdikleri bir çocukları da bulunuyor.

Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı! Frikik vermekten korkmadı

Halsey, sevgilisine yatakta iç çamaşırlı pozlar vermişti.

Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı! Frikik vermekten korkmadı


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