Milli yenge Halsey süper minisiyle hayranlarına şov yaptı! Frikik vermekten korkmadı

28 yaşındaki ABD'li şarkıcı Halsey, 30 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı süper minili kombiniyle bakana bir daha baktırdı.

Mini eteğiyle yere çömelen Halsey, frikik vermekten korkmadı.

17 yaşından beri şarkı sözü yazan yıldız, 2014 yılında profesyonel olarak müzik hayatına başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan Halsey, 2019 yılında Türk yapımcı Alev Aydın ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birliktelikleri doludizgin devam eden ikilinin Ender adını verdikleri bir çocukları da bulunuyor.

Halsey, sevgilisine yatakta iç çamaşırlı pozlar vermişti.



