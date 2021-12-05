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Milli Yol Partisi kuruluyor! Tarih kesinleşti

05.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, kuruluş dilekçesini hafta içi verileceği Milli Yol Partisi'nin partileşme sürecinde hazırlanan manifestosunu kamuoyu ile paylaştı. Çayır, "Milli Yol Partisi; demokratik, hukukun üstünlüğüne inanan, insan hak ve özgürlüğünü insanlığın armağanı olarak kabul eden bir harekettir" dedi.

Milli Yol Partisi kuruluyor! Tarih kesinleşti

Eski BBP Genel Başkanı Yardımcısı Remzi Çayır ve beraberindekiler, yeni parti kurma hazırlıklarını tamamladı. Partinin ismi 'Milli Yol Partisi' olarak belirlenirken, 199 kişilik kurucu heyet arasında, MHP'nin merhum kurucusu Alparslan Türkeş'in avukatlarından Abdülkadir Erdil, Eski Umut Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt, eski BBP Genel Başkan Adayı Haşim Yanar ile BBP'den istifa edenler yer aldı.

"MİLLETİMİZE BİR BEYANNAME, SÖZ, IŞIK SUNMAK İSTİYORUZ"

Çayır, düzenlenen toplantıda Milli Yol Partisi'nin partileşme sürecinde hazırlanan manifestosunu açıkladı. Çayır, "Alternatif olmak için Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları ve bu davanın gerçek sahipleri, akılcı bir iktidar projesini milletin önüne koyacak. Biz Milli Yol Partisi olarak milletimize bir beyanname, bir söz ve bir ışık sunmak istiyoruz. Milli Yol Partisi; demokratik, hukukun üstünlüğüne inanan, insan hak ve özgürlüğünü insanlığın armağanı olarak kabul eden bir harekettir. Adaleti ve liyakati hayatın temeli kabul ediyoruz. Milliyetçi, vatansever bir bakış açısına sahiptir. Başka toplumları aşağılamayı, ötekileştirmeyi asla düşünmez. Bakış açımız ırkçı değildir. Allah'ın yarattığı her insan saygıdeğerdir. Hareketimiz gizli veya açık kast sistemini kabul etmez. Milletin ortak bir adalet anlayışının mutlak anlamda tesis edilmesini gerekli ve elzem bulur. Bir yerde ilerleme olacaksa adalet tek bir teraziye muhtaç olmalıdır. Milletimizin farklı unsurları, farklı renkleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle 'çokluk içinde birlik' sözü altında farklılıkları zenginlik olarak görmekteyiz" dedi.

DİLEKÇE HAFTA İÇİ VERİLECEK

Öte yandan partinin kuruluş dilekçesinin hafta içi İçişleri Bakanlığı'na verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA


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