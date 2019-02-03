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Milli yüzücüler, karda kulaç attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'da kampa giren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımı'nın milli sporcuları, kampın son gününde, vücut direncini artırmak için karda kulaç attı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da kampa giren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımı'nın milli sporcuları, kampın son gününde, vücut direncini artırmak için karda kulaç attı. Erzurum merkez Palandöken ilçesinde, deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikte bulunan Tam Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki 21 günlük kampları sona eren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımı'nın milli yüzücüleri, finali karda yüzerek yaptı. Kaldıkları Kayakla Atlama Kule Oteli'nde piste çıkan milli yüzücüler, eşofmanlarını çıkarıp, karda kulaç atmaya başladı. Sporcular, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu atlama kuleleri önünde, yaklaşık 10 dakika karda kaldı. Sporcular, mayolarıyla girdileri karda, zaman zaman zor anlar yaşasalar da unutulmaz bir gün yaşadı. Vücut direncini artırmak için hocaları ile birlikte böyle bir karar aldıklarını kaydeden milli yüzücü Şire Nur Eroğlu (14), "Mersin'de yaşıyoruz. Erzurum'a yüksek irtifa kamp için geldik. Burayı çok sevdik. Karlar içinde bir şehir. Tesisler çok güzeldi. Kampın sonunda böyle bir final yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımla kayak pistinin varış tarafına çıkıp buradan aşağı indik. Hava güneşli ve güzeldi. Ama vücudumuz kara değince kısa sürede adeta uyuştu. Zor ama o kadar da eğlenceliydi. Ben ve arkadaşlarım ilk kez kara mayolarımız ile girdik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Kaslarımız için de iyi oldu" diye konuştu. TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme ve Milli Takım Antrenörü Volkan Burak Tuncil ise "21 günlük yükselti kampı için Erzurum'a geldik. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Avrupa ve dünya şampiyonalarına çok iyi hazırlandık. Sporcuların vücut dirençlerini artırmaları ve biraz da eğlenmeleri için kara girdiler. Yaklaşık 19 gündür buradayız. Sporcular ve biz teknik ekip hiçbir hastalık yaşamadık. Mersin'de ayda bir hastalık olurdu. Buradan son derece sağlıklı bir şekilde geri dönüyoruz. Kar sporcuların vücutlarını zımba gibi yaparken kasları da sertleştiriyor" dedi

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