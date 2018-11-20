Millie Bobby Brown, UNICEF'in en genç İyi Niyet Elçisi oldu

"Stranger Things" dizisinin Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen 14 yaşındaki oyuncusu Millie Bobby Brown, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) İyi Niyet Elçisi olarak görevlendirildi.

UNICEF'in bugüne kadarki en genç İyi Niyet Elçisi olan Brown'un yeni görevi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde duyuruldu.

Brown, "UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olmamla bir rüyam gerçekleşmiş oldu. Yıllardır UNICEF’e destek veren böylesine etkileyici kişiler listesine katılmak büyük bir onur. Elimden geldiğince çok çocukla ve gençle buluşmayı, onların hikayelerini dinlemeyi, onların sesini duyurmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Özellikle Dünya Çocuk Hakları Gününde Millie'e, UNICEF ailesine hoş geldin demekten memnuniyet duyuyorum. Çocuklar kendilerinin en iyi savunucularıdır. Millie'nin, dünyanın her yerindeki savunmasız çocukların ve gençlerin haklarını savunmak için tutku ve bağlılıkla çalışacağını biliyorum." diye konuştu.

Brown, UNICEF İyi Niyet Elçisi göreviyle, eğitim, oyun ve öğrenme için güvenli yerlerin tesisi, şiddet ve yoksulluğun etkisi gibi çocuk ve gençliği etkileyen konularda farkındalığı artırmak için çalışacak.

