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Millilerin muhtemel rakipleri belli oldu! 3'ncü olursak işimiz çok zor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.06.2024 17:44
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EURO 2024'te son maçlar oynanırken, milliler gruptaki 3'ncü maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlılar'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Millilerin muhtemel rakipleri belli oldu! 3'ncü olursak işimiz çok zor...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda son maçlara kısa bir süre kaldı.

Ay-Yıldızlılar son maçında 3'üncü sıradaki Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz ise son sıradaki Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, bugün alınacak sonuçlarına göre Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam edecek.

A, B, C ve D Gruplarının tamamlanmasının ardından son 16 eşleşmeleri de büyük oranda belli oldu.

PORTEKİZ GARANTİLEDİ

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A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği F Grubu'nda geride kalan 2 haftanın ardından oluşan puan durumunda sadece Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi.

YENERSEK 2'NCİYİZ...

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A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı mağlup etmesi durumunda grubunu 2'nci sırada noktalayacak. Çekya, Türkiye maçından puan alamaması durumunda EURO 2024'e veda edecek.

KAYBEDERSEK HESAPLAR BAŞLIYOR

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Çekya maçında sahadan mağlup ayrılması durumunda grubunu 3'üncü sırada tamamlayacak ve diğer maçlara gözünü çevirecek.

Çekya karşısında 2 farklı veya daha az mağlubiyetlerde A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te yoluna devam edecek. Çekya'ya 3 veya daha üstü farklı skorlarla kaybetmemiz halinde EURO 2024 maceramız sona erecek.

EN KÖTÜ SENARYO: GÜRCİSTAN GALİBİYETİ

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A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması durumunda grup sonuncusu olma ihtimali de yer alıyor. Gürcistan'ın bir futbol mucizesi gerçekleştirip Portekiz'i mağlup etmesi halinde Bizim Çocuklar'ın EURO 2024 yolculuğu grup aşamasında bitecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yla berabere kalması ve Gürcistan'ın da Portekiz'i mağlup etmesi halinde puanlar eşitlenecek. A Milli Futbol Takımı, ikili averajda Gürcistan'dan üstün olduğu için Gürcistan en iyi 3'üncüler arasından organizasyona devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nu 2'nci sırada bitirmesi halinde Avusturya'nın rakibi olacak. Grupta 3'üncü olmamız ve son 16 turuna adımızı yazdırmamız halinde A Milli Futbol Takımı ya İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

Euro 2024 Canlı Skor


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