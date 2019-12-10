Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Belovacıklı, yılın fotoğraflarını oyladı

İSTANBUL (AA) - Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belovacıklı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" ve "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarını seçen Belovacıklı, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

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Mete Belovacıklı, AA muhabirine, spor kategorisinde, son döneme damgasını vuran, hem Türkiye'nin olup bitenlere itirazını hem de ulusal duruşunu gösteren bir fotoğraf olduğu için "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Belovacıklı, yaşam kategorisindeki tercihiyle ilgili de "Hala bitiremediğimiz bir derdi, iki kız çocuğunun her şeye rağmen okuma azmiyle gidişini gösteriyordu. Ayrıca renk olarak da beyaz ve kırmızıya yönelik bir çağrışım vardı." değerlendirmesinde bulundu.