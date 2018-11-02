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Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Gündem yaratan iddiayı Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ortaya attı. Vatan Gazetesi'nin kapanmasına dikkat çeken Küçük, "31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet de kapatılacak" ifadelerini kullandı. Küçük, dijital platformda milliyet.com.tr'nin ise yoluna devam edeceğini yazdı.

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, kapatılan Vatan gazetesinin dijital ortamda devam etmesinin imkansız olduğunu belirterek, "Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır" dedi. Küçük, "31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet de kapatılacak" iddiasında bulundu.

Vatan gazetesinin ardından Milliyet'in de kapatılacağını ileri süren Cem Küçük, milliyet.com.tr'nin ise yoluna devam edeceğini yazdı.

Küçük, bugünkü '22 Mart medya devrimi ve tuhaf bir olay' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Sürekli bu köşede Yeni Türkiye'de rüzgârın esişi ve suyun akışı durdurulamaz diye yazıyorum. Gecikme olabilir ama durdurulamaz. Medya bu durumun en net görüleceği alanlardan biridir. İşte bakın yine her zaman olduğu gibi yazdığım hayata geçti. Aydın Doğan döneminde her türlü problemli operasyonun merkezi olan Vatan gazetesi kapatıldı. Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan'ın dijital ortamda da devam etmesi imkânsız. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır. Artık tarihe karışmıştır. Zaten çıkıp çıkmadığı belli olmayan bir gazeteydi. Köşe yazarları zaten yok hükmündeydi. Kapatılması 22 Mart 2018 devriminin devamı mahiyetindedir.

'HÜRRİYET DE AŞIRI ZARAR EDİYOR, O DA MI KAPATILACAK?'

Burada kesin olarak söylüyorum ki, 31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet gazetesi de kapatılacak ama milliyet.com.tr yoluna devam edecek. Fakat yazılı basın olarak Milliyet de olmayacak.

Diyeceksiniz ki Hürriyet de aşırı zarar ediyor, o da mı kapatılacak? Hürriyet yüksek maliyetli yüklerinden kurtulunca kazanca geçebilecek bir gazetedir. Aydın Doğan döneminde Hürriyet âdeta bir çiftlik hâline gelmiş. Öte yandan basılı gazete devrinin bitiyor oluşu da bir realitedir…"


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