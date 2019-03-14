"Milliyetçi hareketçiler meselenin farkında"

Bülbül, "Partimiz her zaman 'önce ülkem ve milletim' diyen bir anlayışla hareket ediyor." diyerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin içerisinde karış karış Anadolu'yu gezmektedir. Hakkarisinden Şırnakına, Ağrısından Rizesine, Edirnesinden Muğlasına her yerde büyük bir dinamizmle, büyük bir şevkle 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor. Biz meselenin farkındayız. Milliyetçi hareketçiler, 31 Mart'ın sadece mahalli idareler seçimi olmadığının idrakinde. Sadece Türkiye'de değil dünyada verilen ehemmiyetin, ortaya konulan ve konulmayan gizli maksatlar ile perde gerisinde yapılan hesapların son derece farkındadır."

"Bu meseleyi siyaset ve partiler üstü değerlendirerek, Türkiye'nin beka ve var olma mücadelesinde önemli bir merhale olarak görmekte. Bu hususta gereken tedbirleri geliştirip, sonuna kadar mücadele verip, vatandaşımızın da teveccühüyle 31 Mart'ın yerel seçimlerinde Türkiye'ye 15 Temmuz'da layık görülmeye çalışılan operasyonun tamamlanmasına müsaade etmeyecektir. Bu bazıları açısından paranoya, bazıları açısından çok büyük mübalağa gibi gözükse de bizler meselenin ne olduğunun farkındayız. Milletimiz de Allah'ın izniyle bunun farkındadır."

- "Esas olan şey Türk milletinin payidar olması"

Daha sonra partisinin Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bülbül, burada yaptığı konuşmada, "Bu süreçte MHP ve liderinin ifade ettiği hususlara destek veren vermeyen kim olursa olsun, bu memlekette yaşayan, memleket ve millet sevdası içerisinde barınan, 'vatanım, milletim, bayrağım, ezanım' diyen kim varsa herkes tarafından dikkatlice dinlenmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. MHP her işinde tavrında 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyebilmiş, bu sözünü de hayata geçirebilmiş bir siyasi harekettir." ifadesini kullandı.