"Milliyetçi-ülkücü camianın o gün verdiği tepkileri bugün inkar ediyor"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiaları ile ilgili, "Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı başta olmak üzere milliyetçi-ülkücü camianın o gün verdiği tepkileri, gösterdiği refleksi çok iyi bildiği halde siyaseten ahlakını kaybetmesi sebebiyle bugün inkar etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklama ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partisinin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara yanıt veren Büyükataman, bir siyasetçinin her zaman gerçek bilgiyi temel alması gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti'nin HDP ve CHP arasında bir tenis topuna döndüğünü ileri süren Büyükataman, şöyle devam etti:

"Türk milletine umut olarak yola çıktığını söyleyenlerin, Türk milletini karanlık güçlere teslim etme gayesinde olduklarını defaatle söylememize rağmen sürekli yalan ve iftiralarla mağdur edebiyatı yapan hanımefendi, bu gerçeğin üzerini örtmekle meşgul olmuştur. HDP ile aynı blokun, ittifakın içerisinde yer aldığı gerçeğine rağmen inkar kabiliyeti yalan makinesini dahi yanıltacak derecededir."