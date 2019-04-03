"Milliyetçiliğini iktidara talip bir hareket haline dönüştürdü"

Alparslan Türkeş'in demokrat kişiliğine vurgu yapan Okuyan, onun bu yönünü anlatan şu örnekleri verdi:

12 Eylül'de beraber yargılandıklarını anımsatan Okuyan, "Türkeş, çok ciddi, otoriter ama aynı zamanda çok nazikti. Kimse bu yönlerini bilmez." dedi.

Dedesinin isteğiyle 15 gün boyunca Türkeş'e her sabah gazete, bir şişe süt ve ekmek götürdüğünü anlatan Okuyan, 1965'te Türkeş'in CKMP'nin Genel Başkanı seçildiği kongreye katıldıktan sonra da ölümüne kadar yanından ayrılmadığını anlattı.

Yaşar Okuyan, Türkeş ile 1964'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP) kurucularından ve Kuvayımilliye gazisi dedesi Rasim Koçal'ın davetlisi olarak Yalova'da bulunduğu dönemde tanıştığını söyledi.

Türkeş'le birlikte siyaset yapan ve vefatına kadar kadar yanında olan eski bakanlardan Yaşar Okuyan ile Muharrem Şemsek, Türkeş'in siyasi yaşamını AA muhabirine anlattı.

"Mesela 1977 seçimleri var. Genel İdare Kurulu toplantısında Türkeş, 'Mersin'de filan isim olmasın' diyor. Ama bir grup arkadaş ise o kişinin liste başı olmasını istiyor. Türkeş, 'o zaman oylayın' dedi. Düşünün Genel Başkan Türkeş ve istemediği isim liste başı oldu.

İkinci Milliyetçi Cephe döneminde de bir başbakan yardımcılığı, bir devlet bakanlığı ile sağlık, gümrük ve ticaret bakanlıkları verildi. Türkeş yine 'kimi istiyorsanız oylama yapın.' dedi. Oysa İç tüzükte genel başkana verilmiş yetki."

Türkeş ile ölümüne kadar beraber olduklarını yineleyen Okuyan, şunları söyledi:

"Türkeş, sağ olsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. Daha akıllı bir siyasetle daha akıllı bir yerde olurdu. Bugünkü iktidarın, muhalefetin yanlışlarının üzerinde ciddi birikimi, uluslararası tecrübesiyle, duyarlılığıyla Türkiye çok daha emin istikamette yol alırdı. Bunu samimiyetle söylüyorum.

Beni Türk milliyetçisi, Atatürkçü, vatansever yapan Türkeş'tir. 14 yaşında tanıştığım ve ölene kadar yanında olduğum Türkeş'in beni en çok vatanseverliği, otoriter ve dürüst yapısı etkilemiştir. Organizasyon yapmayı, siyasi mücadeleyi ve azimli olmayı onun yanında yetişerek öğrendim."