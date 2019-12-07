Milosevic Hayranı Yazara Nobel Verilmesine Tepkiler Büyüyor

Kraliyet Akademisi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Handke, 10 Ekim’den bu yana okuyucularından çok sayıda destek mektubu aldığını, ancak, aldığı isimsiz bir mektubun içinden üzerinde bir tür dışkı kalıntısı olan tuvalet kağıdı çıktığını söyledi. Konuşurken titrediği gözlenen Handke, ‘’Bu tür boş ve cahil sorularınız yerine bu tuvalet kağıdını tercih ederim’’ dedi.

Ödülü kazandığının açıklandığı 10 Ekim’den bu yana eleştirilerin hedefi olan Handke, Boşnak soykırımını kabul edip etmediğiyle ilgili bir soruya sinirlendi.

1990'lardaki Balkan savaşlarında Yugoslavya'yı destekleyen ve 2006 yılında soykırım diğer savaş suçlarından yargılanan eski Sırbistan lideri Slobodan Miloseviç'in cenazesinde konuşma yapan Avusturyalı yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü’nü almak üzere İsveç’in başkenti Stockholm’e geldi.

Sırbistan'ın savaş suçları işlemiş olan eski lideri Slobodan Miloseviç'e verdiği destekle eleştirilen Avusturyalı yazar Peter Handke’nin 10 Aralık’ta Nobel Edebiyat Ödülü’nü törenle alacak olmasına tepkiler büyüyor. Nobel komitesinin bir üyesi töreni boykot kararı aldı. Handke’ye Ankara’dan da tepki açıklamaları geldi

Handke’nin Nobel ödülü almasına Ankara’dan da tepki geldi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından, "2019 Nobel Edebiyat ödülü, Miloseviç’i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Pazartesi günü verilecek. Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. Nobel Komitesi, vicdanı olmayan birisine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?!" mesajını paylaştı.

2015 yılına kadar İsveç Kraliyet Akademisi’ne başkanlık eden Peter Englund, ‘’Peter Handke’nin Nobel ödülünü kutlamak kendi adıma iğrenç bir ikiyüzlülük olur" dedi.

Öte yandan Nobel ödüllerini dağıtan İsveç Kraliyet Akademisi önünde takdim töreninin yapılacağı 10 Aralık’ta büyük bir protesto düzenlenecek. Ortaya çıkan bir seks skandalı nedeniyle geçen yıl edebiyat ödülü vermeyen Akademi, Handke’ye Nobel verimesini savunuyor. Handke’nin Srebrenitsa katliamını açıkça lanetlediğini savunan 18 üyeli Akademi’nin bir üyesiyse boykot kararı aldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, "2019 Nobel edebiyat ödülünün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke ‘e verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

‘’Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi’’, ‘’Çocuğun Öyküsü’’, ‘’Kaspar’’, ‘’Mutsuzluğa Doyum’’ ve ‘’Don Juan’’ eserleriyle tanınan Handke, Nobel ödülünün yanı sıra 935 bin dolar para ödülünün de sahibi olacak.

