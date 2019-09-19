"Milyarca potansiyel oluşturacak zekat yoğunluğu var"

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabb'imizden niyazımız, hafızlarımızın, Kur'an-ı Kerim'in muhafızlarının sayılarının artmasıdır. Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, öğrenen, öğreten, ezberleyen, anlayan ve yaşayan insanların sayısı arttıkça beşerin dertlerine derman da artacaktır." dedi.

Erbaş, eğitimlerini tamamlayan 84 hafızın icazet merasimi dolayısıyla Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, hafızların, herkesin emeğiyle saçılan bir tohum gibi olduğunu, bu tohumların eğitim sonunda meyve verdiğini söyledi.

Hafızlara verilen belgede birer hadis-i şerif ve ayet-i kerime yer aldığını belirten Erbaş, "Osmanlı döneminde hafızlara nasıl bir belge, icazet belgesi veriliyordu diye bir araştırma yaptık. O geleneği sürdürmek için ona benzer bir belge oluşturduk." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de, İslam'ın bir nimet olduğunun belirtildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yeryüzünde insanoğluna verilen en büyük nimet, İslam'dır. Elhamdülillah, Rabb'imiz bizi bu nimetle müşerref kılmış. İslam'ın en büyük mucizesi Kur'an'ı Kerim'dir. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i, gönüllerinde ve zihinlerinde muhafıza eden hafızlarımızı bizlere nasip eylemiş. İşte, nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i hafızlarımız, hafızalarında muhafaza ediyorsa Kur'an-ı Kerim de onları muhafaza ediyor. Kur'an-ı Kerim, hepimiz için, bizi kötülüklerden uzaklaştıran, şeytana karşı zırh gibi bizi kuşatan, koruyan bir kitaptır. Hem hafızlarımız Kur'an-ı koruyor hem Kur'an bizleri koruyor. Karşılıklı bir koruma söz konusu."