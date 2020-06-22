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Milyarder blogger'ın hazin sonu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

Milyarder Rus blogger Anastasia Tropitsel (18) Endonezya’ya bağlı Bali adasında gezintiye çıktığı motosikletiyle kaza geçirerek, hayatını kaybetti.

Milyarder blogger'ın hazin sonu

18 yaşında Milyoner Tropitsel, Bali adasında motosikletiyle gezdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak hayatını kaybetti.

Rus blogger’ın kaza öncesi son anları ise kameraya yansıdı.

96 KM HIZLA GİDERKEN, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Endonezyalı güvenlik güçleri, kazaya ilişkin yaptığı açıklama, gerçek adının Anastasia Zubrina olan 18 yaşındaki Rus blogger'in Bali’deki adada tura çıktığı ve 96 kilometre hızla seyirhalinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, hayatını kaybettiğini duyurdu.

KARANTİNA NEDENİYLE ADADA KALDI

Rus blogger’ın, Instagram hesabı için Endonezya’ya seyahat ettiği ve koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Bali Adası’nda karantinada kaldığı ifade edildi.

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