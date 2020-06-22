Milyarder blogger'ın hazin sonu

18 yaşında Milyoner Tropitsel, Bali adasında motosikletiyle gezdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak hayatını kaybetti.
Rus blogger’ın kaza öncesi son anları ise kameraya yansıdı.
Endonezyalı güvenlik güçleri, kazaya ilişkin yaptığı açıklama, gerçek adının Anastasia Zubrina olan 18 yaşındaki Rus blogger'in Bali’deki adada tura çıktığı ve 96 kilometre hızla seyirhalinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rus blogger’ın, Instagram hesabı için Endonezya’ya seyahat ettiği ve koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Bali Adası’nda karantinada kaldığı ifade edildi.