HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak

Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak

20.07.2021 04:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile son dakika iptali olmazsa bugün uzaya fırlatılacak.

Milyarder işadamı Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin roketi ile bugün uzaya fırlatılacak.

Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik edecek.

Bu dört kişinin içinde olacağı kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, giderek değerlenen uzay turizmi pazarına hizmet vermek üzere geliştirildi.

CBS kanalına uçuş ile ilgili konuşan Jeff Bezos, "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" dedi.

Bezos röportajın devamında, "Eğitimleri aldık. Araç hazır, mürettebat hazır, ekip inanılmaz. Herkes çok iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

Aynı röportajda Wally Funk da, "Bu gerçekleşecek. Yukarı çıkmak için çok uzun zaman bekledim ve hayal ettim" dedi.

82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir projede yer alıyordu.

Türkiye saati ile 16 sıralarında gerçekleşmesi beklenen fırlatmanın adresi ise, Bezos'un Teksas'taki özel merkezi olacak.

Dünya'nın ince atmosferine bakacağız.

Yapılan planlamaya göre, dört mürettebatı taşıyan kapsül, 76 kilometre irtifada roketten ayrılacak.

Roket fırlatma platformuna geri dönerken kapsül, 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam edecek.

Her şey yolunda giderse Jeff Bezos bundan sonrası için şu ön görüde bulunuyor:

"4 dakika boyunca sıfır yer çekiminde olacağız. Kemerlerimizi çözerek uçacağız ve Dünya'nın ince atmosferine bakacağız.

"Bu noktaya çıkanlar, astronotlar, bu manzara karşısında Dünya'nın nasıl kırılgan olduğunu anladıklarını söylüyorlar."

New Shepard flights are operated from desert land in West Texas

Uzay turizminde bilet fiyatları olacak?

82 yaşındaki Funk da, yerçekimsiz ortamda taklalar atmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Hedeflenen irtifaya ulaşılması sonrası kapsül yer yüzüne geri dönüşe geçecek ve paraşütle çöle yavaş iniş yapacak.

Bu fırlatma, milyarderlerin uzay yarışı olarak adlandırılan gelişmelerin sonuncusu olarak da kayda geçiyor.

İngiliz milyarder işadamı Sir Richard Branson da 9 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirdi.

Virgin Galactic'in uzayın eşiğine turist taşıyacağı uçuşlarda koltuk başına 250 bin dolar ödenecek.

Bezos'un New Shepard'ı ile yapılacak seyahatin ücreti ise henüz açıklanmadı.

200 milyar dolarlık kişisel serveti ile 57 yaşındaki Bezos dünyanın en zengin insanı.

Geçen yıl Blue Origin şirkletine daha fazla zaman ayırmak için Amazon'daki CEO'luk görevini bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilirDikkat! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir
PARTNEREbru Şallı Bodrum'da görüntülendiEbru Şallı Bodrum'da görüntülendi
Plotemaios hanedanlığı dönemine aitPlotemaios hanedanlığı dönemine ait
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dakikalarca hayata döndürmeye çalıştılar! Feci olay

Dakikalarca hayata döndürmeye çalıştılar! Feci olay

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca kritik verileri açıkladı: İşte son durum

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Denize giren kaşınarak çıktı!

Denize giren kaşınarak çıktı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.