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  4. Milyarderin süper yatı Fethiye'de demir attı! Hint petrokimya devinin lüks teknesi yakıt için servet bıraktı, görenler fotoğraf makinelerine sarıldı

Milyarderin süper yatı Fethiye'de demir attı! Hint petrokimya devinin lüks teknesi yakıt için servet bıraktı, görenler fotoğraf makinelerine sarıldı

30.09.2024 16:41
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Süper yat 'Sea Pearl' Fethiye kıyısında demirledi. Görenleri büyüleyen 83 metre uzunluğundaki lüks yat Hint petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait. Mega yat akaryakıt ikmali yaparken ödenen para dudak uçuklattı.

Milyarderin süper yatı Fethiye'de demir attı! Hint petrokimya devinin lüks teknesi yakıt için servet bıraktı, görenler fotoğraf makinelerine sarıldı

Hint milyarderin süper yatı Sea Pearl'e Fethiye İskelesi'nde karadan 5 tanker ile 165 bin litre yakıt yapıldı. Bu sırada personel de şehir merkezini gezmek için yattan ayrıldı.

GÖRENLER KAMERALARINA SARILDI

Hint petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat Sea Pearl’e Fethiye İskelesi’nde karadan yakıt ikmalinde bulunuldu. Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştı.

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YAKIT İÇİN 7 BUÇUK MİLYON TL ÖDENDİ

Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi’ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödendiği öğrenildi.

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MİSAFİRLER VE SAHİBİ GÖCEK ÇEVRESİNDE GEZİNMİŞ

22 personelin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibi ve misafirlerinin Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptığı kaydedildi.

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PERSONEL KARAYA ÇIKIP MERKEZİ GEZDİ

Öte yandan, mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi.

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BUGÜN AYRILIYOR

Sea Pearl’in yakıt ikmalini tamamladıktan sonra bugün Monaco’ya gideceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yat Petrol hint yakıt
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