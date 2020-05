“Milyarderlerin Varlığı Pandemi Sürecinde de Büyüyor” 

Aralarında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile Tesla’nın genel müdürü Elon Musk’ın da olduğu Amerikalı milyarderlerin net varlığı Corona virüsü salgını döneminde neredeyse yüzde 10 oranında arttı.

Konuyla ilgili bir rapor yayınlayan Politika Araştırmaları Enstitüsü (IPS) uzmanları, hem ABD’de hem dünyada baş gösteren resesyona rağmen milyarderlerin net varlığındaki bu artışa dikkat çekiyor.

Merkezi Amerika’da bulunan IPS’in yayınladığı rapora göre, Bezos ve Musk’ın yanı sıra, Zoom görüntülü iletişim firmasının kurucusu Eric Yuan’ın da olduğu sekiz milyarderin net varlığında bir milyar dolarlık artış kaydedildi.

Amerikalı milyarderler listesinin başındaki bu sekiz iş insanı ile beraber ülkedeki 34 milyarder, 1 Ocak ile 10 Nisan tarihleri arasında kazançlarında milyonlarca dolar değerinde büyüme sağladı.

According to the IPS report, eight of these billionaires including Bezos, Zoom Video Communications Inc founder Eric Yuan and Musk saw a $1-billion jump in their total net worth.