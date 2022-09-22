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Milyarlarca dolar iddiası! Trump'ın başı yine dertte

22.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başı yine dertte... Gizli belgeler sakladığı iddiasıyla evine baskın düzenlenen Trump'a bu sefer geniş çaplı bir dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. New York Başsavcısı Letitia James, 2011-2021 arasını kapsayan finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığını iddia ettiği 3 yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

Milyarlarca dolar iddiası! Trump'ın başı yine dertte

New York Başsavcılığının internet sayfasında yer alan açıklamada, "Başsavcı Letitia James, Donald Trump, Trump Organization'ın üst düzey yönetim ve ilgili kuruluşlarına, bir dizi ekonomik fayda elde etmek için yıllarca mali dolandırıcılık yaptıkları için dava açtı." ifadesi yer aldı.

MİLYARLARCA DOLAR ŞİŞİRİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Açıklama metninde, Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump'ın, Trump Organization'daki üst düzey yöneticilerin yardımıyla bankaları kredi vermeye teşvik etmek için kuruluşun net değerini milyarlarca dolar şişirdiği ileri sürüldü.

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Başsavcı James, konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, "Bay Trump ve Trump Örgütü tarafından kendi mali çıkarları için kullanılan sahtekarlık ve aldatma modeli şaşırtıcı." diye konuştu.

Dava, Trump ve üç çocuğunun New York'taki herhangi bir ticari kuruluşta çalışmasını veya yönetici olarak yer almasını kalıcı olarak engellemeyi, Trump Organization şirketinin eyalet sınırları içinde gayrimenkul alımını yasaklamayı ve "sahtekarlıkla" elde edildiği öne sürülen yaklaşık 250 milyon doların davalılardan tazmin edilmesini amaçlıyor.

İFADEYE ÇAĞRILMIŞTILAR

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 2011-2021 arasını kapsayan finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığını iddia ettiği 3 yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmıştı.

Uzun bir sürecin ardından, New York Eyalet Temyiz Mahkemesi soruşturmayla ilgili Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi gerektiği kararını onaylamıştı.

Trump, 10 Ağustos'ta, varlıklarının değerleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği New York Başsavcılığında anayasaya dayanarak konuşmama hakkını kullanmak istediğini söylemişti.

'YASAL YETKİSİNİ AŞTI'

Trump'ın avukatı Alina Habba da suçlamaları "haksız" olarak nitelendirerek, "Başsavcılığın yasal yetkisini aştığını" ifade etmişti.

James'in sivil soruşturması, Manhattan'ın Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından Trump Organization'a karşı yürütülen cezai vergi dolandırıcılığı soruşturmasından ayrı olarak yürütülüyor.

Kaynak: AA

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New York trump
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