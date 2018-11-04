Milyon dolarlık iğrenç teklif!

Amerikalı milyarder Philip Green, ABD'li sunucu Dell'Olio'ya bir gecelik birliktelik için 1,3 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.

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İngiltere'de futbol hocası Sven Göran Erikson ile ilişki yaşadıktan sonra, katıldığı programlar ile ismini duyuran Dell'Olio, Londra'da bir eğlence mekanında Philip'in yanına yaklaşıp elini beline attığını ve kendisine kendisi ile bu geceyi geçirmesi için 1,3 milyon dolar teklif ettiğini söyledi.