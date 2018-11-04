Milyon dolarlık iğrenç teklif!

Amerikalı milyarder Philip Green, ABD'li sunucu Dell'Olio'ya bir gecelik birliktelik için 1,3 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.
ABD'li milyarder Green, Dell'Olio'ya ilişki için 1,3 milyon dolar teklif etti
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İngiltere'de futbol hocası Sven Göran Erikson ile ilişki yaşadıktan sonra, katıldığı programlar ile ismini duyuran Dell'Olio, Londra'da bir eğlence mekanında Philip'in yanına yaklaşıp elini beline attığını ve kendisine kendisi ile bu geceyi geçirmesi için 1,3 milyon dolar teklif ettiğini söyledi.
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TAKSİYE KADAR TAKİP EDİP TEKLİFİ YİNELEDİ...
Bu teklif karşısında şok geçirdiğini söyleyen Dell'Olio, Philip'in kendisini taksiye kadar takip ettiğini ve teklifini sürekli yinelediğini söyledi.
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Philip'in 1993 yılında, Demi Moore'ye de para karşılığı teklif etmişti.
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