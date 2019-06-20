HABER

Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da 40 ayrı suçun 18’inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan ancak parayı yatırmadığı için 183 yıl hapis cezasıyla aranması çıkan hükümlü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak’ta polis, aranmasının olduğunu bildiği Alaattin T.

Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

Adana’da 40 ayrı suçun 18’inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan ancak parayı yatırmadığı için 183 yıl hapis cezasıyla aranması çıkan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak’ta polis, aranmasının olduğunu bildiği Alaattin T. (42) isimli şahsı durdurdu. Ancak şahıs sahte kimlik gösterip kendisinin Alaattin T. olmadığını ileri sürdü. Polis şahsı polis merkezine götürerek hem parmak izini hem de GBT’sini kontrol etti. Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın, Alaattin T. olduğu GBT kontrolünde ise çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebep olma, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlenmesi, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılık gibi 40 ayrı suçtan arandığı ve bu suçların 18’inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası aldığı belirlendi. Ayrıca şahsın bu parayı ödemediği, bu nedenle para cezasının 183 yıl hapis cezasına çevrildiği tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Jandarma operasyonunda 650 kilo uyuşturucu ele geçirildiJandarma operasyonunda 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi
(Özel) Beyoğlu’ndaki trafik magandaları yakalandı: 7 gözaltı(Özel) Beyoğlu’ndaki trafik magandaları yakalandı: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.