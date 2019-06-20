Milyon liralık cezayla aranan suç makinesi yakalandı

Adana’da 40 ayrı suçun 18’inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan ancak parayı yatırmadığı için 183 yıl hapis cezasıyla aranması çıkan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak’ta polis, aranmasının olduğunu bildiği Alaattin T. (42) isimli şahsı durdurdu. Ancak şahıs sahte kimlik gösterip kendisinin Alaattin T. olmadığını ileri sürdü. Polis şahsı polis merkezine götürerek hem parmak izini hem de GBT’sini kontrol etti. Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın, Alaattin T. olduğu GBT kontrolünde ise çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebep olma, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlenmesi, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılık gibi 40 ayrı suçtan arandığı ve bu suçların 18’inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası aldığı belirlendi. Ayrıca şahsın bu parayı ödemediği, bu nedenle para cezasının 183 yıl hapis cezasına çevrildiği tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.



