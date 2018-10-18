MİLYON LİRALIK OTOMOBİLİ İTEREK KURTARAN BELEDİYE EKİBİ KONUŞTU

ARACIN MARKASI, MODELİ, FİYATI FARK ETMİYOR Ekibin en genç üyesi olan Serkan Çalışır, Bizim için sıradan bir hizmetti aslında ama sosyal medyada paylaşılıp büyük bir konu olacağı hiç aklımıza bile gelmeden orada normal işimizi yapıyorduk. Yolda araç arızası gördük, yardımcı olmak istedik. Bütün konu bu yani. Aracın sahibinin de üzüntülü bir ifadesi vardı ama yapacak bir şey yok, sonuçta arızalanmış yani. Çıkış amacımız hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize öncelikli talimatı gönül belediyeciliği olmuştur. Bu anlayışla hizmetimize devam ediyoruz. Yani aracın markası, modeli, fiyatı hiç fark etmiyor dedi.

Hüseyin COŞKUN İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta yolda kalan 3.5 milyon liralık otomobili iterek kurtaran ve trafiği açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları o anları anlattı. İBB ekibi, kendileri için otomobilin maddi değerinin önemli olmadığını, yolda kalanı kurtarmanın ve trafiği açmanın görevleri olduğunu vurguladı. Beşiktaş'ta bugün kaydedilen görüntülerde, yaklaşık olarak 3.5 milyon lira değerindeki lüks bir otomobilin yolda kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği görülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin, yolda kalan milyonluk otomobili iterek yol kenarına çektiği ve tıkanan trafiği açtığı anlar kameraya yansımıştı. O ekipte yer alan Serkan Çalışır, Recep Aykun ve Birol Tosun, o anları anlattı.

VATANDAŞIN KARŞILAŞMIŞ OLDUĞU SIKINTIYI GİDERMEK ÖNEMLİYDİ

Ekipten Recep Aykun, önemli olanın vatandaşların sıkıntılarını çözmek olduğunu ifade ederek, Bir anda trafik sıkıştı, biz orada çalışma yaparken. Bir aracın arızalandığını gördük, yardım etmek istedik. Aracın ne olduğu değil de, orada vatandaşın karşılaşmış olduğu sıkıntıyı gidermek önemliydi. Bizim görevimiz olduğu için o trafiği en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde ve o vatandaşı da emniyetli bir şekilde yol kenarına çekmek gerekiyordu diye konuştu. Kendisi de ekibin sürücüsü olarak, İstanbul trafiğindeki sürücülerden bir ricada bulunan Aykun, çalışma yaptıkları yollara yerleştirdikleri uyarılara saygı göstermelerini istedi.

ÇOK AĞIRDI

Ekibin bir diğer üyesi Birol Tosun ise, iterek yol kenarına çektikleri otomobilin çok ağır olduğunu anlatarak, Arızalanmış olan herhangi bir araçtı, ben araçların arasında herhangi bir fark görmüyorum. Biz de gittik yardımcı olduk. Trafik sıkışmıştı, gelen giden korna basıyordu. Hem yolda kalan aracı kurtarmak, hem de trafiği açmak önceliğimizdi. Biz de iterek yolun sağına çektik aracı, yardımcı olduk. Çok ağırdı şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Belediye ekibinin sohbet ettiği anlar

- Belediye ekibi ile röp.

-Ekiplerin aracı itmesi(Güvenlik kamera)

- Genel ve detay görüntüler

