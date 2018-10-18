Milyon liralık otomobili iterek kurtaran belediye ekibi konuştu

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta yolda kalan 3.5 milyon liralık otomobili iterek kurtaran ve trafiği açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları o anları anlattı. İBB ekibi, kendileri için otomobilin maddi değerinin önemli olmadığını, yolda kalanı kurtarmanın ve trafiği açmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ta bugün kaydedilen görüntülerde, yaklaşık olarak 3.5 milyon lira değerindeki lüks bir otomobilin yolda kaldığı ve trafiğin durma noktasına geldiği görülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibin, yolda kalan milyonluk otomobili iterek yol kenarına çektiği ve tıkanan trafiği açtığı anlar kameraya yansımıştı. O ekipte yer alan Serkan Çalışır, Recep Aykun ve Birol Tosun, o anları anlattı.

"ARACIN MARKASI, MODELİ, FİYATI FARK ETMİYOR"

Ekibin en genç üyesi olan Serkan Çalışır, "Bizim için sıradan bir hizmetti aslında ama sosyal medyada paylaşılıp büyük bir konu olacağı hiç aklımıza bile gelmeden orada normal işimizi yapıyorduk. Yolda araç arızası gördük, yardımcı olmak istedik. Bütün konu bu yani. Aracın sahibinin de üzüntülü bir ifadesi vardı ama yapacak bir şey yok, sonuçta arızalanmış yani. Çıkış amacımız hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize öncelikli talimatı gönül belediyeciliği olmuştur. Bu anlayışla hizmetimize devam ediyoruz. Yani aracın markası, modeli, fiyatı hiç fark etmiyor" dedi.