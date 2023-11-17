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  4. Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Çift rahimli kadın, iki rahminde ayrı bebeklere aynı anda hamile kaldı

Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Çift rahimli kadın, iki rahminde ayrı bebeklere aynı anda hamile kaldı

17.11.2023 12:31 | Son Güncelleme:
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ABD’de milyonda bir gerçekleşebilecek bir olay yaşandı. Kelsey Hatcher isimli bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini duyurdu. Hatcher'ın doktoru, genç kadının iki rahminde iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kalmasının milyonda bir olduğunu ifade etti. İşte ilginç olayın detayları...

Milyonda bir ihtimal gerçek oldu! Çift rahimli kadın, iki rahminde ayrı bebeklere aynı anda hamile kaldı

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan 32 yaşında, üç çocuk annesi Kelsey Hatcher, uterus didelphys veya iki uterus adı verilen nadir bir uterus anomalisiyle doğdu.

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Hatcher basına verdiği röportajda, geçen baharda hamile olduğunu öğrenene kadar böyle bir ihtimal olabileceğini bilmediğini ifade etti.

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Önceki hamileliklerinde sadece tek bir rahminde bebek taşıyan Hatcher, bebeklerin ikiz mi olacağı konusunda henüz bir bilgi veremediklerini söyledi.

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Durumunu öğrendikten sonra hamileliğini ve sürecini paylaşmak için özel bir sosyal medya hesabı açan Hatcher, bir bağış kampanyası başlattı.

DHA

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hamilelik bebek abd
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