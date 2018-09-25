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Milyoner iş adamının kızı 'sandviçten' öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir oyuncak markasının yaratıcısı Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızının, havalimanında yediği sandviç sonrası bindiği uçakta susam alerjisi tetiklendi. Genç kız kurtarılamadı.

Milyoner iş adamının kızı 'sandviçten' öldü!

Oyuncak firması Wow Toys'un kurucusu olan İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi.

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İçerisinde enginar, zeytin ve ançüezli zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi.

Baba Nadim Ednan ile uçaktaki personelin alerji ilacıyla müdahale ettiği genç kız, uçak indikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Sandviç iş adamı kız nadim ednan havalimanı Wow Toys

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