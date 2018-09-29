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Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı Natasha Ednan-Laperouse'nin restorandan aldığı sandviçi yedikten sonra hayatını kaybetmesi ülke gündemine oturmuştu.

Ünlü İngiliz işadamının 15 yaşında uçakta yaşamını yitiren kızının son görüntüleri ortaya çıktı.

Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı

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Dünyaca ünlü oyuncak firmasının kurucusu İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı feci bir şekilde can vermişti.
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Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi.
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İçerisinde enginar, zeytin ve zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi.
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Baba Nadim Ednan ile uçaktaki personelin alerji ilacıyla müdahale ettiği genç kız, uçak indikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Baba sinir krizi geçirirken hastanede tedavi altına alındı.
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Yaklaşık iki yıl önce gerçekleşen bu olayın davası geçtiğimiz günlerde görülmeye başladı.
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Mahkemede 15 yaşındaki kızın ölmeden önceki son anlarına dair video görüntülerine yer verildi.
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Videoda genç kız arkadaşıyla uçakta mutlu bir şekilde görülüyor.
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İki arkadaş geçirecekleri eğlenceli tatili düşlerken başlarına geleceklerden habersiz video çekiyorlar.
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Ancak görüntülerin hemen ardından genç kız alerji krizine giriyor ve tüm çabalara rağmen kurtarılamıyor.
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ölüm ingiltere Londra

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